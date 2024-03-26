Многофункциональные форматы квартир под самые разные сценарии жизни

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Что отличает новостройки комфорт-класса? В таких домах нет излишеств, за которые пришлось бы переплачивать покупателю, при этом все продумано до мелочей для удобства жителей, в том числе планировки. Как в ЖК «Крылов» , который «ДСК-1» возводит на севере Сургута. Выбрали пять многофункциональных форматов, подходящих под самые разные сценарии жизни.

Однокомнатная квартира с просторной кухней, которую можно совместить с зоной гостиной. Для молодых и активных, возможно. Кто не связан обязательствами, кто живет здесь и сейчас. Кому не нужно много свободного пространства, кто приходит домой, чтобы переночевать, отдохнуть и набраться сил. Для кого дом – это место, где можно быть собой и, сняв каблуки и смыв макияж, устроиться поудобнее на мягком диване за вкусным ужином и посмотреть любимый фильм. Или вернувшись после сложного дня, расслабиться в ванной, а потом заснуть, не дочитав книгу, чтобы утром вновь ворваться в насыщенную жизнь, которая кипит за стенами дома.

А вот планировка просторнее – квартира с большой кухней-гостиной сразу с тремя окнами, спальней и нишей под гардеробную, где поместится вся верхняя одежда и обувь. Вариант для двоих, для пары, живущей в свое удовольствие. Им тоже не нужно много пространства, потому что предпочитают проводить время в ресторанах, на модных выставках или в клубах. А встретиться с самыми близкими друзьями можно и дома, для этих целей отлично подойдет кухня-гостиная. Или поужинать там вдвоем, обсудить новости, а потом разойтись по своим делам: кто-то останется смотреть сериал, забравшись на уютный диван у окна, а кто-то продолжит решать задачи в другой комнате, где оборудован рабочий уголок. А если оба трудятся «на удаленке» – ничего страшного: площадь и правильная вытянутая форма кухни-гостиной позволяет организовать там еще одну рабочую зону. И никаких помех для работы. А если молодая семья задумает пополнение, в спальне можно обустроить уютную детскую для мальчика или девочки.

Продуманная двухкомнатная квартира с просторной и светлой кухней-гостиной, мастер-спальней с собственным санузлом, гардеробной и кабинетом для работы. Для тех, у кого уже родился первенец или кто только задумывается о детях, но пока не готов отказаться от активных посиделок, – в зоне гостиной хватит места всем друзьям. Спальня станет прекрасным местом для отдыха, а комнату, в которой пока можно обустроить место под кабинет или фитнес-зону, потом легко можно будет трансформировать в детскую.

Просторная трехкомнатная квартира с еврогостиной, приватной зоной для отдыха, несколькими санузлами, продуманными нишами под функциональные зоны – формат для большой современной семьи. Кухня-гостиная подойдет для семейных обедов, совместных настольных игр, шумных посиделок и вечернего просмотра любимых фильмов. Отдохнуть в тишине после сложного рабочего дня родители смогут в приватной спальне, где у папы будет также письменный стол у окна, а у мамы – мейк-ап зона. У каждого ребенка – свое пространство для отдыха и игр. Ниши под гардеробные решат проблему с хранением, а около одного из санузлов можно будет организовать постирочную.

Все планировочные решения в ЖК «Крылов» продуманные и легко адаптируются и трансформируются под любой жизненный сценарий, чтобы каждый покупатель смог выбрать комфортный для себя вариант. Будущее нельзя предвидеть, но его можно купить в ЖК «Крылов».

Жилой комплекс комфорт-класса «Крылов» расположен на территории Северного жилого района Сургута. В ЖК запроектированы одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 37 до 88 кв. м. На выбор покупателей – более 20 планировочных решений. Придомовая территория будет благоустроена, предусмотрены детские и спортивные площадки, велоинфраструктура для любителей активного отдыха и зона для выгула домашних питомцев. Для автовладельцев будет построена парковка на 498 машиномест, на первом этаже которой появится соседский центр для общения жителей.

Справка: «ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости по данным рейтинга портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит почти 190 тысяч «квадратов».

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АО СЗ "ДСК-1"