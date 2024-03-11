Компания построила и запустила в реализацию более 150 тысяч кв. м жилья

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По итогам прошедшего года «Сибпромстрой» стал лидером по объему ввода жилья в Югре. Об этом сообщает специализированный портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ). Компания возглавила рейтинг с показателем 150 409 кв. м. Стоит отметить, что годом ранее строительный холдинг также занял первое место, тогда объемы ввода составили более 188 тысяч кв. м.

В настоящий момент «Сибпромстрой» возводит дома в Сургуте, Сургутском районе, Нефтеюганске, Когалыме, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске. Обычно больше всего квартир от застройщика в реализацию поступает в Сургуте, как в крупнейшем городе округа. Но в 2023 году ситуация изменилась. Из общего объема тут было введено только порядка 25 тысяч кв. м. Зато в Нефтеюганске — почти 84 тысячи кв. м.

Отметим, эксперты строительной отрасли при определении лидера опирались не только на цифры. Специалисты специализированного портала ЕРЗ собирали информацию о домах компаний-конкурсантов по более чем 100 параметрам, имеющим значимость для потребителя. Помимо этого, ЕРЗ не размещает хвалебные рекламные тексты, дает только объективную оценку. Этим и отличается других агрегаторов новостроек. Но даже без этого высокая оценка «Сибпромстроя» ожидаема и справедлива. Ведь предприятие входит в перечень системообразующих в России и имеет огромный опыт в отрасли. Строительный холдинг на рынке уже 30 лет, им успешно построено без малого три миллиона квадратных метров жилья.

Останавливаться на достигнутых результатах «Сибпромстрой» не собирается. В этом году в планах руководства компании значительно нарастить темпы ввода на территории Югры. Предварительно — запустить в эксплуатацию 256 тысяч кв. м. жилья.

Кстати, в недавнем времени мы рассказывали об еще одном достижении «Сибпромстроя». В минувшем 2023 году два его жилых комплекса стали лидерами всероссийского конкурса ТОП ЖК. Новостройка «Жемчужина Югры» заняла первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в ХМАО - Югре, доступное жилье», а «Белые ночи» стал лучшим жилым комплексом в округе, без уточнения «доступное жилье». Почитать о том, что вывело эти высотки в лидеры, можно тут.

Справка: Получить подробную информацию об объектах компании можно на официальном сайте или в отделе продаж в Сургуте: ул. Мелик-Карамова, 88. Запись на консультацию и просмотр квартир по телефону 8 (3462)390-201.

Erid: 2SDnje3qshi

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ООО "Сибпромстрой-Югория"