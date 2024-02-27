Один из главных рисков для здоровья в современном мире

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По статистике, главной причиной смертности и инвалидности людей во всем мире являются сердечно-сосудистые заболевания. Наиболее тяжелым осложнениям в виде инфаркта и инсульта зачастую предшествует атеросклероз – сужение просвета сосудов. И в группе риска развития этой патологии находится фактически каждый человек.

При атеросклерозе один или несколько органов или конечностей страдают от ишемии – недостатка кислорода. Дело в том, что атеросклеротические бляшки постепенно ухудшают кровоток, а в некоторых случаях полностью закупоривают артерию. Как правило, это приводит к тяжелым повреждениям органов или их гибели.

За ухудшение кровотока отвечают отложения холестерина и некоторых фракций липопротеинов на стенках сосудов. Начало этого процесса не всегда связано с образом жизни – всему виной может быть генетическая предрасположенность. Тем не менее, в большинстве случаев причиной является курение, избыточное употребление алкоголя, нерегулярный сон, недостаток физической активности, эмоциональные перенапряжения, неправильное питание, ожирение и сахарный диабет.

Атеросклероз может начаться в молодости, но никак не проявлять себя по достижении 45-50 лет. В этом возрасте в дело вступает накопительный эффект холестерина, который все эти годы постепенно откладывался на стенках сосудов в виде бляшек и ухудшал кровоток. Именно поэтому атеросклероз иногда называют «тихим убийцей».

У атеросклероза практически нет характерных для него симптомов, а появление недомогания свидетельствует о наличии необратимого повреждения сосудов – вопреки стереотипу, атеросклеротические бляшки не рассасываются. По этим причинам лучшая профилактика развития атеросклероза – его предотвращение с помощью оценки рисков.

Для этого лаборатория «ЛабКвест» разработала расширенное исследование «Риск развития атеросклероза». В комплекс включены анализы на аполипротеины А-1 и В, липопротеин (а), триглицериды и холестерин: общий и липопротеиды высокой и низкой плотности.

Результаты исследований помогут оценить риск развития атеросклероза и его осложнений, а также контролировать свое состояние во время терапии. А «расшифровать» результаты и определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис «Доктор Q».

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