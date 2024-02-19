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Новый формат жилья

Квартиры с отделкой и мебелью представляет «ДСК-1» в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске

Новый формат жилья
ЖК «Прибрежный парк». Фото: пресс-служба проекта

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Новые форматы доступны покупателям в ЖК «Западный квартал» в Ханты-Мансийске и в ЖК «Прибрежный парк» в Нефтеюганске.

Полностью готовые для проживания квартиры с ремонтом, сантехникой и мебелью – новый тренд на рынке жилья. Такое решение позволяет покупателям экономить время и силы: заехать в новую квартиру можно сразу после получения ключей. И не нужно тратить дни, а то и недели на поход по строительным магазинам и мебельным салонам, ждать доставку и установку. Вся необходимая для жизни мебель уже будет установлена в новой квартире.

Кроме того, это выгодно. Во-первых, цена ремонта, мебели и бытовой техники фиксируется на момент подписания договора, а значит, вы застрахованы от их неожиданного удорожания.

Во-вторых, «наполнение» квартиры уже входит в конечную стоимость квадратного метра и включается в ипотеку. Покупателю не придется искать дополнительные средства на обустройство своего нового дома. Все уже готово – заезжай и живи.

В-третьих, покупка квартиры с готовым ремонтом и мебелью помогает сэкономить деньги. Застройщик делает сразу большие заказы и за счет опта и скидок от партнеров строительные и декоративные материалы, так же как и мебель, обходятся ему дешевле, чем если бы вы покупали все это сами, – розничные цены в магазинах выше. И, наконец, экономия на доставке и сборке – тоже немалая часть расходов, которую покупатели готовых квартир с мебелью смогут избежать.

ЖК «Прибрежный парк». Фото: пресс-служба проекта

Жилой комплекс «Прибрежный парк» возводится в развитом районе на севере Нефтеюганска, в 5 минутах от центра города. В шаговой доступности есть все необходимое для комфортной жизни: детские сады, школы, поликлиника, аптеки, торговые центры. На территории жилого комплекса предусмотрены коммерческие помещения под магазины и объекты сферы услуг. Также как детские и спортивные площадки и комфортные зоны отдыха во дворе, закрытом от автомобилей.

Жилой комплекс «Западный квартал» находится в микрорайоне «Западный», в северо-западной части Ханты-Мансийска. Недалеко от дома тоже есть объекты образовательной инфраструктуры, поликлиника, торговые центры, а также крупные парки – идеальное место для активных пробежек и неспешных прогулок. Пространства для спорта и отдыха появятся и на территории ЖК, где реализуется концепция «двор без машин».

ЖК «Западный квартал». Фото: пресс-служба проекта

На выбор покупателей в ЖК «Западный квартал» и в ЖК «Прибрежный парк» – десяток планировочных решений для самых разных жизненных сценариев. Это одно-, двух-, трехкомнатные квартиры разной площади, от компактных вариантов до просторных. Есть форматы с большой кухней-гостиной, приватной спальней, дополнительными санузлами, нишами под гардеробные, постирочной зоной. Застройщик –«ДСК-1» – предусмотрел в своих проектах широкую квартирографию, чтобы каждый покупатель смог подобрать здесь идеальную для себя квартиру, полностью готовую для жизни.

Справка: «ДСК-1» — старожил среди застройщиков в России. Компания ведет свою историю с 70-х годов. За минувшие полвека истории «ДСК-1» построил множество кварталов Сургута и полностью модернизировал производство, перейдя от строительства типовых домов советского стандарта к современным жилым комплексам, учитывающим потребности горожанина. Застройщик занимает 1 место по региону по объемам возводимой жилой недвижимости в рейтинге портала ЕРЗ.РФ — сейчас «ДСК-1» строит почти 147 тысяч кв.м.

Erid: 2SDnjcrTZ7e
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АО СЗ "ДСК-1"


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