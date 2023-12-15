Эксперты негосударственного пенсионного фонда «Будущее» рассказали, как на законных основаниях увеличить размер своей пенсии

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Большинство россиян после завершения активной трудовой деятельности рассчитывают жить на страховую пенсию. Но пенсия от государства скорее всего вряд ли сможет заменить им весь доход, получаемый в трудовой период. Значит, нужно будет урезать свои расходы, если, конечно, не позаботиться о накоплениях на пенсию заранее. Расскажем, как это сделать.

Что влияет на размер страховой пенсии

Размер страховой пенсии в системе обязательного пенсионного страхования зависит от возраста, страхового стажа, а также суммы пенсионных коэффициентов. Страховой стаж начисляется за периоды уплаты взносов работодателем. Чем больше уплаченная сумма, тем больше получишь пенсионных баллов, которые применяют для расчета будущей пенсии.

На размер будущей страховой пенсии влияет и трудовой стаж – чем он дольше, тем большую выплату можно получить. Его можно увеличивать и уже получая пенсию, для этого необходимо продолжать зарабатывать официальный доход.

Еще один способ увеличения страховой пенсии – это оформить ее позднее, чем достиг пенсионного возраста. Допустим, у вас хорошая высокооплачиваемая работа и вы настроены еще поработать. Если отложить оформление пенсии, то при завершении карьеры ее рассчитают с применением не обычного индивидуального пенсионного коэффициента, а премиальных коэффициентов и повышенной фиксированной выплаты. Это правило начинает действовать уже на второй год после даты возникновения права на пенсию. Логика аналогичная: чем позже срок обращения за пенсией, тем выше величина премиальных коэффициентов, значит, больше будет выплата.

Но эти меры не позволят кардинально повысить размер пенсии. Для того, чтобы после ухода от дел не пришлось резко урезать свои расходы, нужно заранее создавать для себя финансовую подушку безопасности. В этом способны помочь добровольные накопительные финансовые продукты, например, индивидуальный пенсионный план или корпоративная пенсия в системе негосударственного пенсионного обеспечения. В них размер выплаты зависит от условий договора и суммы накоплений на вашем счете. С 2024 года список финансовых инструментов пополнится еще одним продуктом - программой долгосрочных сбережений.

Что можно в ПДС

ПДС – не пенсия, но может использоваться как программа для накопления на пенсию. Главная цель ПДС – помочь россиянам в создании финансового запаса на будущее. Для этого в ней предусмотрели определенные преференции, которые сделают программу привлекательной и выгодной. Например, в ПДС можно будет перевести «замороженную» накопительную пенсию по ОПС, тем самым частично ее разморозив и позволив работать, увеличивая личные накопления.

В течение первых трех лет государство будет софинансировать взносы участника программы до 36 тыс. рублей в год в зависимости от уровня его доходов и суммы ежегодного взноса.

Кроме того, можно будет оформить налоговый вычет из своих взносов, то есть вернуть часть уплаченного налога на свои доходы. Максимальную сумму взносов планируют установить на уровне 400 тыс. рублей и при ставке 13% можно вернуть до 52 тыс. рублей в год в зависимости от размера взносов.

Сбережения на счету будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму 2,8 млн рублей, для сравнения депозиты – на 1,4 млн рублей.

Начать получать выплаты в ПДС можно: спустя 15 лет после начала накопления, по достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами, в особых жизненных ситуациях, например, в случае тяжелой болезни или потери кормильца.

Самостоятельно можно будет выбрать график получения выплаты: единовременным платежом, частями в течение определенного срока от 10 лет или в качестве пожизненной прибавки к страховой пенсии.

Как выбрать пенсионный фонд

Реализовывать программу ПДС будут негосударственные пенсионные фонды, потому что их специализация – работа с долгосрочными накоплениями. При выборе фонда читайте отзывы клиентов, проверенную аналитику в СМИ и отчетности фонда. Обращайте внимание на надежность компании ведь НПФ будет управлять вашими деньгами ни один год. Поэтому проверьте наличие у фонда лицензий, независимых рейтингов финансовой надежности, величину клиентской базы, доходность - от этого будет зависеть размер будущих накоплений, а также уровень клиентского сервиса.

Например, НПФ «Будущее» работает на рынке более четверти века, крупнейшие российские рейтинговые агентства НКР и «Эксперт РА» подтверждают высокую степень надежности фонда, активы под управлением за 9 месяцев 2023 года по состоянию на 30 сентября достигли 298 млрд рублей. Фонд стабильно исполняет свои обязательства: за 9 месяцев он выплатил клиентам 3,7 млрд рублей, что на 41,5% больше аналогичных данных прошлого года.

Время на то, чтобы определиться с выбором фонда, еще есть, ведь ПДС стартует только в 2024 году. Пенсионный рынок обещает сделать оформление его максимально комфортным и доступным как офлайн, так и онлайн. Сейчас фонды совместно с Банком России и профильными министерствами работают над решением технических задач организации подключения участников программы, учета софинансирования, предоставления выплат, чтобы к моменту запуска ПДС у клиентов фондов не возникало никаких сложностей.

Erid: 2SDnjdis4tg

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АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»