Газовая котельная в Нижневартовске считается одной из самых современных в Югре

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Энергетики совместно с членами Общественного совета Нижневартовска и представителями Департамента ЖКХ побывали на производственных объектах АО «Горэлектросеть». Участники встречи посетили Центр обслуживания клиентов, новую газовую котельную в квартале В-5 и центральный тепловой пункт 14/2.

На заседании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства члены общественного совета обратились к директору «Горэлектросети» Юрию Елину с предложением организовать рабочую поездку по объектам теплосетевой инфраструктуры. Системой централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения энергетики управляют в рамках заключенного в 2019 году трехстороннего концессионного соглашения. За 2019-2023 гг. объем инвестиций АО «Горэлектросеть» в реконструкцию сетей, котельных и тепловых пунктов уже составил порядка 1,9 миллиарда рублей. Общественникам рассказали о механизме государственно-частного партнерства и промежуточных результатах работ компании-концессионера.

«Публичные отчеты перед представителями концедента, муниципалитета и общественности - постоянная практика нашего предприятия, мы работаем в интересах людей и открыты для конструктивного разговора. Потому первой точкой нашей поездки выбрали Центр обслуживания клиентов. Многофункциональный современный фронт-офис работает с 2021 года, здесь наши абоненты могут комфортно и оперативно получить консультацию и оформить документы по всему комплексу сбытовых услуг. Мы постоянно работаем над повышением качества сервиса в нашем филиале, внедряем онлайн-коммуникации, цифровизируем и автоматизируем производственные процессы. Стремимся соответствовать требованиям времени, а скорее, даже опережать их», - рассказал Юрий Елин, генеральный директор АО «Горэлектросеть».

Газовая котельная, строительство которой нижневартовский концессионер выполнил в рамках своих инвестобязательств, одна из самых современных и высокотехнологичных в Югре. Участникам поездки продемонстрировали установленное здесь энергоэффективное оборудование.

«Мощность котельной – до 90 Гк в час, этого хватит для теплоснабжения шести микрорайонов. Теплоноситель будут генерировать 3 современных водогрейных котла отечественного производства. Весь цикл эксплуатации объекта автоматизирован. Отклонение в работе любого прибора или оборудования тут же отразится на мониторе дежурного оператора и диспетчера центральной ПДС филиала. На объекте установлена современная система безопасности внутреннего и внешнего периметра. Котельная соединена общим тепловым контуром с сетями всего города и полностью готова к эксплуатации, в ближайшие недели получим разрешительную документацию на ее ввод», - рассказал первый заместитель директора «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» Александр Топалов.

Последним пунктом поездки стал ЦТП 14/2. Объект ввели в эксплуатацию 40 лет назад, с тех пор здесь выполнялись только текущие ремонты, 70% оборудования не отвечало современным нормам качества и безопасности. Летом его полностью демонтировали и установили новые теплообменники, насосы, запорно-регулируемую арматуру, трубопроводы. Строительно-монтажные работы уже завершаются, на объекте настраивают систему управления и погодозависимого регулирования. Автоматика будет подогревать теплоноситель до необходимого градуса, сверяясь с температурой наружного воздуха, решив тем самым проблему так называемых «перетопов».

«Модернизацию трех ЦТП выполнили за 2021-2022 гг., в ноябре закончатся работы на этом объекте. Наш филиал управляет работой 73 городских тепловых пунктов. В последующие ремонтные периоды мы продолжим поэтапно их реконструировать. Важно, что работы в ЦТП ведутся параллельно с заменой ветхих сетей тепло- и водоснабжения, изношенного оборудования котельных. Инвестиции в текущем, 2023 году, составили 391, 5 млн рублей. Летом в Нижневартовске заменили 16 ветхих участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в котельной № 3А установили современный котел, реконструировали подмешивающую станцию больничного комплекса по улице Ленина и газораспределительный пункт котельной № 5. Только такой, комплексный подход к модернизации объектов теплосетевой инфраструктуры позволит значительно повысить надежность и качество поставляемого ресурса», - подчеркнул Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

«Информация о системе теплоснабжения интересна каждому, мы применяем ее на практике в своих дома и квартирах. Тема эта объемная и сложная, но Юрий Алексеевич умеет доходчиво объяснить самые сложные вопросы. Впечатлена масштабом и качеством работ концессионера. Отрадно, что в компании работает много молодых, энергичных и грамотных руководителей, благодарю их за познавательную и интересную экскурсию», - прокомментировала поездку Надежда Волохина, председатель Общественного совета г. Нижневартовска.

Erid: Kra23g6rN

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АО "Горэлектросеть"