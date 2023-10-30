16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  93,2174   EUR  98,3504  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Концессионер продемонстрировал общественникам ход реализации инвестпрограммы

Газовая котельная в Нижневартовске считается одной из самых современных в Югре

Концессионер продемонстрировал общественникам ход реализации инвестпрограммы
АО «Горэлектросеть»

Erid: Kra23g6rN

Энергетики совместно с членами Общественного совета Нижневартовска и представителями Департамента ЖКХ побывали на производственных объектах АО «Горэлектросеть». Участники встречи посетили Центр обслуживания клиентов, новую газовую котельную в квартале В-5 и центральный тепловой пункт 14/2.

На заседании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства члены общественного совета обратились к директору «Горэлектросети» Юрию Елину с предложением организовать рабочую поездку по объектам теплосетевой инфраструктуры. Системой централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения энергетики управляют в рамках заключенного в 2019 году трехстороннего концессионного соглашения. За 2019-2023 гг. объем инвестиций АО «Горэлектросеть» в реконструкцию сетей, котельных и тепловых пунктов уже составил порядка 1,9 миллиарда рублей. Общественникам рассказали о механизме государственно-частного партнерства и промежуточных результатах работ компании-концессионера.

«Публичные отчеты перед представителями концедента, муниципалитета и общественности - постоянная практика нашего предприятия, мы работаем в интересах людей и открыты для конструктивного разговора. Потому первой точкой нашей поездки выбрали Центр обслуживания клиентов. Многофункциональный современный фронт-офис работает с 2021 года, здесь наши абоненты могут комфортно и оперативно получить консультацию и оформить документы по всему комплексу сбытовых услуг. Мы постоянно работаем над повышением качества сервиса в нашем филиале, внедряем онлайн-коммуникации, цифровизируем и автоматизируем производственные процессы. Стремимся соответствовать требованиям времени, а скорее, даже опережать их», - рассказал Юрий Елин, генеральный директор АО «Горэлектросеть».

Газовая котельная, строительство которой нижневартовский концессионер выполнил в рамках своих инвестобязательств, одна из самых современных и высокотехнологичных в Югре. Участникам поездки продемонстрировали установленное здесь энергоэффективное оборудование.

«Мощность котельной – до 90 Гк в час, этого хватит для теплоснабжения шести микрорайонов. Теплоноситель будут генерировать 3 современных водогрейных котла отечественного производства. Весь цикл эксплуатации объекта автоматизирован. Отклонение в работе любого прибора или оборудования тут же отразится на мониторе дежурного оператора и диспетчера центральной ПДС филиала. На объекте установлена современная система безопасности внутреннего и внешнего периметра. Котельная соединена общим тепловым контуром с сетями всего города и полностью готова к эксплуатации, в ближайшие недели получим разрешительную документацию на ее ввод», - рассказал первый заместитель директора «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» Александр Топалов.

Последним пунктом поездки стал ЦТП 14/2. Объект ввели в эксплуатацию 40 лет назад, с тех пор здесь выполнялись только текущие ремонты, 70% оборудования не отвечало современным нормам качества и безопасности. Летом его полностью демонтировали и установили новые теплообменники, насосы, запорно-регулируемую арматуру, трубопроводы. Строительно-монтажные работы уже завершаются, на объекте настраивают систему управления и погодозависимого регулирования. Автоматика будет подогревать теплоноситель до необходимого градуса, сверяясь с температурой наружного воздуха, решив тем самым проблему так называемых «перетопов».

«Модернизацию трех ЦТП выполнили за 2021-2022 гг., в ноябре закончатся работы на этом объекте. Наш филиал управляет работой 73 городских тепловых пунктов. В последующие ремонтные периоды мы продолжим поэтапно их реконструировать. Важно, что работы в ЦТП ведутся параллельно с заменой ветхих сетей тепло- и водоснабжения, изношенного оборудования котельных. Инвестиции в текущем, 2023 году, составили 391, 5 млн рублей. Летом в Нижневартовске заменили 16 ветхих участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в котельной № 3А установили современный котел, реконструировали подмешивающую станцию больничного комплекса по улице Ленина и газораспределительный пункт котельной № 5. Только такой, комплексный подход к модернизации объектов теплосетевой инфраструктуры позволит значительно повысить надежность и качество поставляемого ресурса», - подчеркнул Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

«Информация о системе теплоснабжения интересна каждому, мы применяем ее на практике в своих дома и квартирах. Тема эта объемная и сложная, но Юрий Алексеевич умеет доходчиво объяснить самые сложные вопросы. Впечатлена масштабом и качеством работ концессионера. Отрадно, что в компании работает много молодых, энергичных и грамотных руководителей, благодарю их за познавательную и интересную экскурсию», - прокомментировала поездку Надежда Волохина, председатель Общественного совета г. Нижневартовска.

Erid: Kra23g6rN
Реклама. ИНН 8603004190
АО "Горэлектросеть"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:50, просмотров: 62, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#314 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1697434472"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699383582"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vUIv8YXfFl35tzav5LFk1U2o2pjKlj9Ih/zuiceDtAzcJQwZtys5MiZuc5HLAubxlfhY60uWZKqc/ehHMJJQFZF8FH2Xhxr4cWjcZl1+A2WFKdOnYN2tmULPm1e+5W+f"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vUIv8YXfFl35tzav5LFk1U2o2pjKlj9Ih/zuiceDtAzcJQwZtys5MiZuc5HLAubxlfhY60uWZKqc/ehHMJJQFZF8FH2Xhxr4cWjcZl1+A2WFKdOnYN2tmULPm1e+5W+f"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "127"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "49"
      ["name"]=>
      string(31) "ГАЗПРОМ_факел (С1)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://vk.com/mfk_fakel_gts"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "127582237f0ab8139af217de61923fab.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-16 10:34:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-07 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "127"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#319 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#314 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1697434472"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699383582"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vUIv8YXfFl35tzav5LFk1U2o2pjKlj9Ih/zuiceDtAzcJQwZtys5MiZuc5HLAubxlfhY60uWZKqc/ehHMJJQFZF8FH2Xhxr4cWjcZl1+A2WFKdOnYN2tmULPm1e+5W+f"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vUIv8YXfFl35tzav5LFk1U2o2pjKlj9Ih/zuiceDtAzcJQwZtys5MiZuc5HLAubxlfhY60uWZKqc/ehHMJJQFZF8FH2Xhxr4cWjcZl1+A2WFKdOnYN2tmULPm1e+5W+f"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "127"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "49"
      ["name"]=>
      string(31) "ГАЗПРОМ_факел (С1)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://vk.com/mfk_fakel_gts"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "127582237f0ab8139af217de61923fab.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-16 10:34:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-07 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "127"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#319 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#314 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1697434472"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1699383582"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=vUIv8YXfFl35tzav5LFk1U2o2pjKlj9Ih/zuiceDtAzcJQwZtys5MiZuc5HLAubxlfhY60uWZKqc/ehHMJJQFZF8FH2Xhxr4cWjcZl1+A2WFKdOnYN2tmULPm1e+5W+f"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=vUIv8YXfFl35tzav5LFk1U2o2pjKlj9Ih/zuiceDtAzcJQwZtys5MiZuc5HLAubxlfhY60uWZKqc/ehHMJJQFZF8FH2Xhxr4cWjcZl1+A2WFKdOnYN2tmULPm1e+5W+f"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "127"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "49"
      ["name"]=>
      string(31) "ГАЗПРОМ_факел (С1)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://vk.com/mfk_fakel_gts"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "127582237f0ab8139af217de61923fab.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(89) "ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-16 10:34:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-11-07 23:59:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "127"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#319 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru
ИНН 8617002073. ООО "Газпром трансгаз Сургут" еrid: Kra23X4yb реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Как обычный человек в Югре может получить грант губернатора 1063
  2. В Сургутской ОКБ назначат нового главврача 690
  3. Со счетом 3:0: российская команда Team Spirit стала двукратным чемпионом мира по Dota 2 585
  4. ​Проводить транспортную реформу без наведения порядка в СПОПАТе бессмысленно. Поэтому Киселев как ключевой член команды Филатова туда и перешёл 430
  5. ​Незакрываемое зло 417
  6. Рейсы из городов ХМАО в Махачкалу отменили 363
  7. ​Сургутянка пожаловалась Бастрыкину на водителя, сбившего ее дочь 332
  8. ​В Югре на реке Обь пропали двое мужчин, их пока не нашли 330
  9. В Сургуте рассказали, что будет в бывшем здании «Центрального коммерческого банка» 309
  10. 60-летний водитель скончался в ДТП в Ханты-Мансийском районе 307
  1. ​Запасаемся терпением 2166
  2. Ключ к прошлому. Кладезь знаний сургутского краеведа. 1809
  3. ​Автобусной реформой недовольны. Сургутяне определились с отношением к новшествам на дорогах города 1773
  4. «…Смелый казацкий острог» 1740
  5. «Мы хотим создать полноценное и большое комьюнити сургутских айтишников» 1564
  6. ​Глава сургутского ДГХ Кирилл Киселев уходит в СПОПАТ 1474
  7. Сургутянин оценил нарисованную карандашами картину в 60 млн рублей 1451
  8. Умер главный шутник сериала «Друзья» 1343
  9. ​Судя по всему, нас ждёт рост преступности, который в дополнение ко всем бедам негативно повлияет на городские пространства 1299
  10. ​В Сургуте появился новый въезд в город 1284
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 7339
  2. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 7275
  3. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 5244
  4. ​Живой труп 4052
  5. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 3456
  6. Пропавшего в Сургуте подростка нашли в Екатеринбурге 3102
  7. ​Посмотрите на меня 3051
  8. ​Проспект доктора Иванова 3050
  9. Более 70% югорчан поддержали идею «социальных полок» с товарами с истекающим сроком годности 2985
  10. ​Ветер перемен 2602

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика