Сердце само расскажет о нанесенном ему ущербе

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Ишемическая болезнь сердца – ведущая причина смертей в мире. А его осложнение в виде инфаркта уже не встречается исключительно у пожилых людей. Стресс, неправильное питание, плохие привычки, сидячий образ жизни – все эти факторы привели к тому, что инфаркт продолжает «молодеть», а его своевременная диагностика становится обязательной.

Инфаркт – это поражение миокарда в результате нарушения кровоснабжения, которое может быть по разным причинам. Чаще всего встречается атеросклероз, атеросклеротические бляшки, окклюзия сосуда бляшкой и тромбоз.

Стоит отметить, что фактически каждый человек находится в группе риска по развитию атеросклероза, и именно его образ жизни влияет на то, будет ли прогрессировать это состояние. К сожалению, поддерживать себя в форме и сопротивляться вредным привычкам удается не каждому. В этом виновато в том числе значительное изменение структуры питания с преобладанием фастфуда и жирной пищи, которое является одним из основных причин роста числа инфарктов. Нельзя забывать и про генетическую предрасположенность.

Необходимо понимать, что инфаркт – острое экстренное состояние, поэтому у него нет симптомов в привычном нам смысле. Эта особенность оставляет только один способ профилактики – предотвращение с помощью оценки рисков.

На возможное развитие инфаркта указывает множество признаков, обнаруживаемых методами визуализации: нарушение эластичности сосудов, прогрессия сужения сосудов, наличие бляшек и отложений кальция. Методы визуализации хороши, однако они лишь указывают на признаки, которых можно было бы избежать, если вовремя заметить риск развития инфаркта с помощью самого раннего маркера – высокочувствительного тропонина-I.

Тропонин-I – белок, который обнаруживается только в сердечной мышце, и выделяется в кровь при любых повреждениях клеток миокарда. Эти особенности позволяют тропонину-I выступать как прогностический параметр развития сердечно-сосудистых заболеваний еще до появления первых симптомов. Это дает возможность правильно оценить свои риски и заранее предпринять меры, касающиеся образа жизни и пищевых привычек.

Определение высокочувствительного сердечного тропонина-I можно сделать в лаборатории «ЛабКвест» – результат будет готов через 1 день с момента поступления биоматериала. А «расшифровать» результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис «Доктор Q».

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