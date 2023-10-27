Электросетевые комплексы Нижневартовска, Радужного, Пойковского, Нефтеюганского района готовы к зиме

Erid: Kra23prtp

Электросетевые комплексы Нижневартовска, Радужного, Пойковского и еще 10 поселений Нефтеюганского района на 100 процентов готовы к суровой сибирской зиме. В АО «Горэлектросеть» получены муниципальные паспорта готовности к ОЗП на всех территориях присутствия.

«Западная Сибирь относится к регионам со сложным климатом, негативно влияющим на электрические сети. Речь идет о резких перепадах температур, шквалистом ветре, метелях, затяжных сильных морозах. Поэтому ключевая задача для всех предприятий АО «Горэлектросеть» – своевременная качественная подготовка к осенне-зимнему периоду. К осени мы выполнили ремонт кабельных и воздушных линий (0,4)10кВ, действующих трансформаторных подстанций разного класса напряжения, обновили и покрасили оборудование», - рассказывает главный инженер АО «Горэлектросеть» Николай Бугаев.

В Нижневартовске силами персонала АО «Горэлектросеть» выполнен текущий ремонт на 15 подстанциях напряжением 35/6 (10) кВ, а также на 31 распределительном пункте и более, чем на 440 трансформаторных подстанциях, расположенных в жилой и промышленной зонах города. Произведен капитальный ремонт более 8,75 км ЛЭП. Пять трансформаторных подстанций в черте города реконструированы.

Специалисты филиала «Радужнинские городские энергетические сети» провели капитальный ремонт четырех трансформаторных подстанций, питающих 1, 2, 6 и Южный микрорайоны, а также Северо-западную коммунальную зону. Повышена надежность электроснабжения канализационно-очистных сооружений (КОС) города. Энергетики демонтировали оборудование трансформаторной подстанции КОС, срок эксплуатации которой составил почти 30 лет, и заменили его на современное. Также для бесперебойной работы объекта проложили новую резервную кабельную линию длиной 300 метров.

Новую кабельную линию построили для диспетчерского пункта производственной базы филиала. Это позволит повысить надежность электроснабжения производственно-диспетчерской службы филиала и беспрерывно следить за состоянием городских сетей электроснабжения.

В Нефтеюганском районе работники «Пойковских электрических сетей» завершили текущий ремонт 175 трансформаторных подстанций, а также 71 км кабельных и воздушных линий электропередач. Особое внимание уделили электроснабжению социальных объектов. Так, полностью заменен изношенный вводной кабель на трансформаторную подстанцию, питающую детский сад «Морошка» в сельском поселении Куть-Ях. В последние пять лет эта линия неоднократно выходила из строя, специалисты «ПЭС» проводили резервные переподключения. Сейчас образовательное учреждение обеспечено надежным электроснабжением.

В этом году в программу капитального ремонта сетей «ПЭС» вошли энергокомплексы СНТ «Буровик» в г.п. Пойковский, «Светлячок» в с.п. Каркатеевы, а также НПС «Остров» в с.п. Сингапай. В товариществах произведен капитальный ремонт на трех трансформаторных подстанциях, а также почти на 3 км ЛЭП.

Важным фактором успешного прохождения зимних экстремумов остается содержание просек вдоль линий электропередачи. В филиалах «Горэлектросети» расчистку охранных зон воздушных линий начали в апреле, работы завершатся до конца октября.

К началу осени энергетики проверили готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, провели противоаварийные тренировки диспетчеров и оперативных бригад, сформировали аварийный резерв – оборудование и материалы, необходимые для устранения возможных нарушений в работе энергосистемы в холодное время года. Эти меры обеспечат безопасность и надежность, повысят технический уровень эксплуатации электрических сетей Нижневартовска, Радужного и поселений Нефтеюганского района.

Erid: Kra23prtp

Реклама. ИНН8603004190

АО "Горэлектросеть"