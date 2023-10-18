Сибпромстрой предлагает машиноместа в паркингах за полцены

Erid:Kra243WGS

Все МКД, уже введенные и строящиеся группой компаний «Сибпромстрой», обеспечены машиноместами в соответствии с нормативными расчетными показателями, действующими в определенный период времени, на открытых и закрытых (подземных) автостоянках.

Опыт эксплуатации подземных паркингов с применением метода сдачи машиномест в аренду показал свою неэффективность и несостоятельность, несмотря на минимальную ставку аренды – 5 тысяч рублей в месяц. Так, из 8163 машиномест арендуется всего 1268, или 16%.

Учитывая текущее состояние дел, собственником паркинга – Управляющей компанией «Центр менеджмент» - принято решение о следующем:

1. Изменить подход в управлении паркингом – сменить оператора (агента);

2. Запустить акцию по реализации машиномест за 50% от их стоимости. Срок акции – до конца 2023 г.;

3. Прекратить оказание услуг по предоставлению машиноместа для транспортных средств в паркингах в аренду с 01.01.2024г. за исключением паркинга по адресу ул. Захарова, 12/2, где расположен дом социального найма;

4. Стоимость аренды с 01.11.2023г. увеличить до 10 тысяч рублей в месяц;

5. Опубликовать в открытом доступе стоимость машиномест в рамках текущей акции по ссылке: https://www.sibpromstroy.ru/naydi-svoy-parking/

Erid:Kra243WGS

Реклама. ИНН 8602219323

ООО "Сибпромстрой-Югория"