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​Как Tele2 поддерживает образ жизни югорчан и следует трендам

Tele2 регулярно анализирует растущие потребности пользователей и создает новые продуктовые решения

​Как Tele2 поддерживает образ жизни югорчан и следует трендам
Фото: Tele2

Erid:Kra23uWfa

Большая часть жителей Югры не может представить свою жизнь без мобильных технологий. Они используют их для отдыха, спорта, обучения и работы. Только за первые восемь месяцев года в округе на 18% увеличилась передача мобильных данных (по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году). При этом, заметим, в среднем пользователь проводит в сети примерно восемь часов в день.

Tele2 регулярно анализирует растущие потребности пользователей и создает новые продуктовые решения, чтобы поддерживать образ жизни своих клиентов. Среди них − конструктор подписок MiXX, тревел-гид, программа лояльности «Больше», скидки и многое другое. О них подробнее рассказала директор филиала Tele2 в ХМАО Злата Белышева.

Модернизация сети

Чтобы поддерживать образ жизни своих клиентов, Tele2 улучшает в первую очередь действующую инфраструктуру сети.

Согласно данным аналитиков, интернетом сейчас пользуются более 88% жителей России. При этом 92% пользователей интернета получают доступ к нему через мобильный телефон. Каждый пользователь интернета в среднем проводит в сети 8 часов в день.

Tele2 понимает, как абонентам важно оставаться на связи и пользоваться качественным интернетом. Оператор делает услуги связи доступнее не только в крупных городах, но и в дачных поселках и СНТ. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает проводить теплые дни вне города. Летом 2023 года югорчане были гораздо активнее в сети, чем годом ранее (передача трафика выросла на 19% год к году).

Работы на оборудовании в Сургуте прошли в СОТ «Победит-1» и «Победит-2», в восьми микрорайонах города, в Центральном районе, а также на заводе по стабилизации конденсата и поселке Строитель.

Кроме того, в 2023 году связь Tele2 впервые появилась в таких малых населенных пунктах, как Аннева, Кимкьясуй, Нумто, Каюкова, Юильск и Песчаный.

Выгодная подписка

Мобильный оператор Tele2 заметил, что за два года почти половина пользователей увеличили число своих подписок на онлайн-кинотеатры, стриминговые и другие сервисы. И поэтому был создан конструктор подписок MiXX, в который включили только самые качественные и топовые продукты на рынке. Среди них − онлайн-кинотеатр PREMIER, онлайн-кинотеатр Wink, VK Музыка, цифровой сервис электронных и аудиокниг «Литрес». Конструктор доступен не только абонентам Tele2, но и пользователям любого мобильного оператора. Клиенты Tele2 при подключении дополнительно получат 50 Гб к своему тарифу.

«В первую очередь наши клиенты нацелены на поиск простых и выгодных решений. Мы увидели, что нашим пользователям удобно, когда в одном пакете есть сразу несколько услуг, которые они оплачивают с одного счета. Подписки — это актуальный тренд. Больше 60% клиентов ими пользуются. А каждый десятый имеет семь и более подписок. Мы не делаем дополнительные продукты самостоятельно, но мы анализируем рынок и выбираем качественные и популярные сервисы для подписки. А наши пользователи выбирают только то, что им необходимо», − поделилась Злата Белышева.

Tele2 не оставила без внимания и мобильных геймеров. Для них была создана подписка MiXXPlayс расширенным доступом к играм, дополнительным трафиком интернета и блокировкой рекламы.

Домашний интернет

Оплачивать мобильную связь и домашний интернет своим клиентам Tele2 также предлагает с одного лицевого счета. Каждый может настроить комфортный тариф и выбрать подходящую скорость интернета – от 100 до 500 Мбит в секунду. А при первом подключении пользоваться до конца года бесплатно. Проверить возможность подключения можно на сайте.

На связи с искусством

Клиенты Tele2 имеют возможность обменять минуты на билеты в музеи и театры. Акция действует в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске и Туле. До 9 октября жители Югры могут обменять неиспользованные минуты и бесплатно отправиться в мир искусства.

«Мы видим, что наши абоненты тянутся к культуре. Они посещают музеи, театры. Поэтому с весны Tele2 запустил проект, в рамках которого наши абоненты могут менять минуты на искусство. Это одни из самых крутых культурных мест в городах России, − добавила директор филиала Tele2 в ХМАО.

Туристический оператор

В последние годы внутренний туризм активно развивается и становится популярнее. Так и абоненты Tele2 не только увлекаются культурой, но и часто путешествуют. Для таких пользователей мобильный оператор запустил онлайн-путеводитель Тревел-гид, который сделает поездку более интересной даже для искушенных туристов. Сейчас в нем можно открыть для себя новые маршруты более чем по 40 регионам страны. Причем Тревел-гид предлагает как исторические достопримечательности, так и природные. Он помогает построить маршрут для путешествия выходного дня, рассчитать время на дорогу, а также узнать интересные факты о месте, куда отправляется турист.

«Для наших клиентов выбраны самые интересные локации с координатами, а также записаны аудиогиды при участии лучших экскурсоводов и историков. Кроме того, в Тревел-гид можно найти предложения и акции по программе «Больше», в которую входит более 100 предложений с кешбеками, скидками и подарками», − отметила Злата Белышева.

Для удобства абонентов команда проекта Тревел-гид создала чат-бот в Telegram. В нем представлены все маршруты, а также локальные предложения по программе лояльности «Больше».

Чем больше, тем лучше

Tele2 отлично понимает, что клиенты стремятся разумно подходить к своему бюджету. Программа лояльности «Больше» помогает сэкономить деньги с комфортом. В нее входит множество категорий, среди которых можно найти что-то свое. Так, в их числе еда, развлечения, шопинг, банки и страховые компании, путешествия и транспорт, обучение и другие важные составляющие яркой и полноценной жизни.

На одной волне с абонентом

Следить за трендами на телеком-рынке и создавать для клиентов продукты, которые помогут сделать жизнь комфортнее и будут решать повседневные вопросы – вот принцип работы Tele2.

Erid:Kra23uWfa
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