«Салым Петролеум Девелопмент» реализует комплексную программу развития энергетической инфраструктуры

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«Салым Петролеум Девелопмент» в рамках комплексной программы развития энергетической инфраструктуры ввел в эксплуатацию электрическую подстанцию «Лев» 110 кВ, а также строит еще одну – «Чагору». Они помогут повысить надежность энергосистемы месторождений и обеспечить электричеством новые перспективные проекты компании.

Управление энергетикой Салымских месторождений ведется из единой диспетчерской, откуда контролируются режимы работы энергетических установок. Такой подход позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, энергоэффективности и экологичности объектов промысла. «За 20 лет реализации Салымского проекта компания создала и продолжает развивать здесь один из самых современных и безопасных нефтепромыслов в России, – комментирует генеральный директор компании Денис Парамошин. – Развитие энергобезопасности производственных объектов — фундаментальная основа деятельности предприятия. «Салым Петролеум Девелопмент» последовательно реализует комплексную программу модернизации. Наряду с внедрением цифровых решений это позволяет повысить эффективность, надежность, безопасность и экологичность производства».

На введенной в эксплуатацию в этом году подстанции «Лев» автоматизирован технологический процесс приема и распределения электрических нагрузок, а также интегрированы цифровые инструменты управления и мониторинга сети.

«Салым Петролеум Девелопмент» реализует проекты, ориентированные на повышение эффективности, надежности и экологичности производства. На предприятии один из самых высоких в отрасли показателей полезного использования попутного нефтяного газа: 98%. На Салымской группе месторождений действует газотурбинная установка, которая генерирует электроэнергию из добываемого попутного газа, обеспечивая 40% общей потребности промысла.

ERID:Kra248CnA

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