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Ханты-Мансийский НПФ активно сотрудничает с учебными заведениями округа. В этом году фонд поддержал проект конструкторского бюро «Formula Student Ugra» Югорского государственного университета. Студенты создают болид «Фантом».

5 октября прошла встреча сотрудников Ханты-Мансийского НПФ со студентами Югорского университета и руководителем бюро Владимиром Назаровым. Команда наглядно показала гоночный автомобиль, продемонстрировала всю мощь болида и рассказала все нюансы создания необычной машины.

Владимир Назаров, доцент Института нефти и газа, руководитель проекта: «Мы очень рады, что фонд поддержал финансово наш проект. Строительство болида - это очень долгий и кропотливый труд. В этом году мы уже ездили на соревнования в Нефтеюганск и заняли третье место. На следующий год поедем за первым!»

На данный момент команда студенческого конструкторского бюро «Formula Student Ugra» готовится к участию в российском этапе международных соревнований «Формула Студент», который пройдет в 2024 году. Это ежегодное студенческое инженерное соревнование. Команды университетов представляют свои самостоятельно спроектированные и построенные гоночные автомобили. Машина строится строго по регламенту.

«Нам присылают регламент в 150 страниц на английском языке, наш лингвист переводит на русский, и мы приступаем к строительству болида. Нельзя допускать ни малейшей ошибки, иначе не допустят до соревнований», – прокомментировал Владимир Назаров.

В планах на будущее у команды найти новое экологичное решение. Говорят, что другие команды уже используют солнечные батареи или альтернативные виды топлива. Ребята стремятся к тому, чтобы прийти к «зелёному» мышлению при создании транспортных средств.

Ханты-Мансийский НПФ поддерживает талантливых студентов и их перспективные проекты. У проекта конструкторского бюро «Formula Student Ugra» большое будущее.

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