Несвоевременная диагностика угрожает правильному развитию ребенка

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Йододефицит – главная причина проблем с щитовидной железой, которая наблюдается в большинстве регионов России. Однако им обусловлены не все заболевания «щитовидки». Очень часто встречается и другое состояние, не связанное с дефицитом йода – болезнь Грейвса, которая особенно опасна для женщин.

Болезнь Грейвса (Базедова болезнь, диффузный токсический зоб) относится к аутоиммунным заболеваниям – тем состояниям, при которых наш иммунитет «атакует» собственные клетки нашего организма, принимая их за чужеродные. «Мишени» в каждом случае разные, но при болезни Грейвса страдают рецепторы тиреотропного гормона, поэтому они называются антителами к рецепторам ТТГ.

Обычно при аутоиммунных заболеваниях антитела уничтожают клетки организма, но в случае болезни Грейвса они связываются с ними и изменяют их гормональную активность. Именно поэтому увеличенная «щитовидка» – один из трех основных симптомов, который встречается у каждого второго пациента, наряду с учащенным сердцебиением и пучеглазием.

Точная причина развития болезни Грейвса пока не известна, но выделены определенные факторы риска. Это состояние особенно часто встречается у женщин – примерно в 5 раз чаще, чем у мужчин. Помимо этого, болезнь Грейвса связывают с сильным стрессом, курением, наследственностью, избытком йода и инфекциями. Ее симптоматика обширна и проявляется не только зобом, пучеглазием и тахикардией – у пациентов наблюдается нарушение менструального цикла, эмоциональная возбудимость, бессонница, ломкость ногтей и волос, тремор рук или всего тела. Сначала пациенты обращаются к гинекологу, кардиологу, гастроэнтерологу и даже психиатру. Поражение щитовидной железы имеет много «масок».

Болезнь Грейвса угрожает здоровью человека и требует внимания в любом случае. Однако особенно важно вовремя обнаружить ее тем, кто планирует пополнение в семье или уже вынашивает ребенка. Проблемы с «щитовидкой» у матери с высокой вероятностью негативно скажутся на общем развитии ребенка, а ее антитела к рецепторам ТТГ способны проникать через плаценту и атаковать клетки щитовидной железы плода, еще сильнее усугубляя ситуацию.

Для терапии болезни Грейвса есть несколько вариантов лечения от подбора медикаментозных препаратов до удаления части щитовидной железы или терапии радиоактивным йодом I-131. Всё это не совместимо с вынашиванием ребенка, поэтому крайне важно обнаружить болезнь до беременности.

Наличие в крови антител к рецепторам ТТГ – надёжный способ вовремя распознать болезнь и получить ценную информацию для терапии потенциальных осложнений как у матери, так и у ребенка. Пройти это исследование можно в лаборатории «ЛабКвест» – результат будет готов через 3 дня. А «расшифровать» результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис «Доктор Q».

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