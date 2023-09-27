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​Энергетики открыли Telegram-канал для работы с клиентами

Нижневартовская «Горэлектросеть» расширяет сервисы для общения с клиентами

​Энергетики открыли Telegram-канал для работы с клиентами
Фото: Горэлектросеть

Erid: Kra23tWkQ

Нижневартовская «Горэлектросеть» расширяет сервисы для общения с клиентами: в сентябре предприятие начало использовать еще один интернет-мессенджер.

«Как показала практика, онлайн-коммуникация с населением не менее эффективна, чем очные консультации. Уже три года мы взаимодействуем с вартовчанами через популярные интернет-мессенджеры. В связи с тем, что в работе «WhatsApp» стали возникать частые сбои, мы добавили к нашим средствам коммуникации канал в Telegram», - рассказал заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Горэлектросеть» Данила Шейнов.

Удобство и комфорт клиентов – в числе приоритетов «Горэлектросети». Для обслуживания населения и предпринимателей в компании есть два фронт-офиса: на Северной, 54А стр.1 и в здании «Управления теплоснабжения» на Менделеева, 21. С мая по сентябрь этого года специалисты Центра энергетических услуг «Горэлектросети» приняли 12 704 заявки от населения, большая часть из них сделана заочно: 5006 – обращения через интернет (интернет-приемная на сайте, эл. почта), 608 – сообщения в Viber, еще 3926 – звонки по телефону.

Лето – наиболее активное время работы энергетиков с потребителями. Это активный строительный период, когда растет спрос на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям. За четыре последних месяца сотрудники «Горэлектросети» обработали 665 обращений на присоединение к электрическим сетям, а также 177 – на присоединение к сетям теплоснабжения и ГВС.

По вопросам теплоснабжения обращайтесь в Центр обслуживания клиентов "Управления теплоснабжения" по телефону: (3466) 41-51-91, e-mail: energo@utsnv.ru

Обратиться в «Горэлектросеть» можно по телефонам: 8-982-549-82-78 (Viber, Telegram), (3466) 635-935, сайт: https://www.ges-nv.ru

Erid: Kra23tWkQ
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АО «Горэлектросеть»


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АНКОДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru 
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              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#374 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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