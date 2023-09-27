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Нижневартовская «Горэлектросеть» расширяет сервисы для общения с клиентами: в сентябре предприятие начало использовать еще один интернет-мессенджер.

«Как показала практика, онлайн-коммуникация с населением не менее эффективна, чем очные консультации. Уже три года мы взаимодействуем с вартовчанами через популярные интернет-мессенджеры. В связи с тем, что в работе «WhatsApp» стали возникать частые сбои, мы добавили к нашим средствам коммуникации канал в Telegram», - рассказал заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО «Горэлектросеть» Данила Шейнов.

Удобство и комфорт клиентов – в числе приоритетов «Горэлектросети». Для обслуживания населения и предпринимателей в компании есть два фронт-офиса: на Северной, 54А стр.1 и в здании «Управления теплоснабжения» на Менделеева, 21. С мая по сентябрь этого года специалисты Центра энергетических услуг «Горэлектросети» приняли 12 704 заявки от населения, большая часть из них сделана заочно: 5006 – обращения через интернет (интернет-приемная на сайте, эл. почта), 608 – сообщения в Viber, еще 3926 – звонки по телефону.

Лето – наиболее активное время работы энергетиков с потребителями. Это активный строительный период, когда растет спрос на технологическое присоединение к электрическим и тепловым сетям. За четыре последних месяца сотрудники «Горэлектросети» обработали 665 обращений на присоединение к электрическим сетям, а также 177 – на присоединение к сетям теплоснабжения и ГВС.

По вопросам теплоснабжения обращайтесь в Центр обслуживания клиентов "Управления теплоснабжения" по телефону: (3466) 41-51-91, e-mail: energo@utsnv.ru

Обратиться в «Горэлектросеть» можно по телефонам: 8-982-549-82-78 (Viber, Telegram), (3466) 635-935, сайт: https://www.ges-nv.ru

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АО «Горэлектросеть»