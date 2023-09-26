Будущий новосел может выбрать себе как минимум одного проверенного соседа

Erid: Kra23ZNDu

Положительные эмоции от покупки квартиры можно удвоить без лишних усилий. И даже заработать на этом. Но главное – у покупателя появляется реальная возможность самому выбирать себе соседей. Не гадать, кто поселится по соседству, а именно выбрать.

Уже с сентября нынешнего года для жителей Нефтеюганска и Ханты-Мансийска действует специальная акция «Приведи друга» от ведущего застройщика «ДСК-1». Условия участия в ней просты и понятны. На этапе бронирования или покупки квартиры в жилых комплексах «Западный квартал» или «Прибрежный парк» будущий новосел может сообщить ФИО и контактный телефон своего друга или знакомого, который не только сам заключил здесь договор долевого участия, но и порекомендовал ему квартиру в этом же доме. То есть выбрал себе как минимум одного проверенного соседа.

ЖК "Западный квартал"

Как вариант – действующий дольщик приходит на консультацию и сообщает, что привел друга. После заключения договора с новым дольщиком менеджер «ДСК-1» связывается по телефону с рекомендателем и направляет ему на указанный адрес электронной почты сертификат онлайн-магазина OZON на сумму 20 тысяч рублей.

Количество друзей, которых клиент «ДСК-1» готов привести в офис продаж застройщика для заключения договора на покупку квартиры, не ограничивается какими-либо лимитами.

Акция продлится до конца года. С ее помощью, пожалуй, впервые покупатели квартир в ханты-мансийском «Западном квартале» и нефтеюганском «Прибрежном парке» могут получить тройную выгоду – собственное комфортное жилье, надежных соседей и ощутимый материальный бонус.

В свою очередь, «ДСК-1» еще раз демонстрирует стремление обеспечить клиентов максимально широким набором преимуществ. Не плата за оказанное доверие, а приз за инициативность и креатив в выборе будущего окружения.

Erid: Kra23ZNDu

Peклама. ИНН 8602058789

АО СЗ "ДСК-1"