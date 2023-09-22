В Сургуте (ХМАО) отметили 10-летие со дня освящения храма Георгия Победоносца Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. В честь события прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, депутаты, чиновники, а также руководители группы компаний «Сибпромстрой», которая в короткие сроки и возвела уникальный объект.

В сургутском храме Георгия Победоносца в праздник Рождества Пресвятой Богородицы отметили 10-летие со дня его освящения. Как сообщает издание «Вестник Сургутского района», в этот день состоялось богослужение с владыкой Павлом и приглашенными гостями, среди которых были соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук, заместитель главы города Сургута Анна Томазова, депутат Государственной Думы РФ Вадим Шувалов, секретарь филиппинско-вьетнамской епархии иеромонах Корнилий и другие приглашенные гости.

Сургутский храм Георгия Победоносца «Сибпромстрой» начал строить в конце декабря 2011 года, и уже всего через год и девять месяцев, в начале осени 2013-го, полностью завершили его строительство. Тогда же, в сентябре, в Сургут специально на церемонию освящения церкви приезжал Патриарх Кирилл. Увиденное так понравилось Его Святейшеству, что он выразил надежду, дабы подобные храмы появились и в других регионах страны.

Уникальность храмового комплекса — в его потрясающей эстетике, а также в том, что здесь, на его территории, помимо непосредственно церкви, были построены и несколько очень важных в социальном аспекте объектов, таких как памятник нерожденным младенцам, а также — Дом причта с центром поддержки материнства и воскресной школой, что позволило увести многих женщин от абортов.

Как мы уже отметили, возведением всего объекта занималась ГК «Сибпромстрой», которая является не только застройщиком-генподрядчиком, но еще и попечителем комплекса Святого великомученика Георгия Победоносца.

- Я хотел бы поблагодарить наших строителей, которые сегодня здесь. Главного нашего строителя Николая Каллиниковича. Я помню те времена непростые, они и сегодня непростые. И тогда мы пообщались и решили, что с Богом все возможно. И, вы знаете, этот храмовый комплекс построился за кротчайшее время. Мы построили этот комплекс и вошли в него – это невиданно! И вспоминая сегодня то время, 10 лет назад, время было благоприятное. Каждый раз приходил, а стены поднимались все выше и выше, - отметил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Возведением храмов «Сибпромстрой» занимается уже много лет, по сути, со времени своего основания. За это время компания уже построила или строит сегодня около 20 храмов и храмовых комплексов, которые стали украшением не только Сургута, Сургутского района, но еще и Белгородской и Московской областей, а также — непосредственно в столице России Москве. Один из самых известных подобных объектов на счету компании – это Свято-Троицкий кафедральный собор, который был полностью закончен в текущем году. Его, как и храм Георгия Победоносца, приезжал освящать патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Без веры, без души нет человека. Поэтому мы и стараемся всячески поддерживать наши православные приходы во всех их благих начинаниях: и в строительстве храмов, и в дальнейшем их содержании, и в реализации социальных проектов – социальном служении. Прекращать социальные проекты, если уж взялся за них, нельзя ни в коем случае. Какой бы ни была ситуация в экономике, на добрые дела с Божьей помощью и средства, и силы найдутся всегда, - сказал соучредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук.

За помощь в строительстве храмов и храмовых комплексов и за свою активную гражданскую позицию патриарх Кирилл неоднократно награждал соучредителей ГК «Сибпромстрой» Николая Сторожука и Владимира Кожаева орденами и другими знаками отличия Русской православной церкви, в числе которых и одна из наивысших наград РПЦ — Орден преподобного Сергия Радонежского, полным кавалером которого в 2018 году стал Н.К.Сторожук.

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