При выборе жилья важно учесть максимальный набор преимуществ, которыми должен обладать будущий дом.

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1690831492"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1692039556"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wzDygiK7YJChSLr6mYiGvLUorzkDWijlMpjfoivit27HSumJs/XJ8JFyiCWAMAkWzuyAAHNuRqAx/Y3icOCtS2lqp6A6hUs+kytlPUs5waRMpTEuSqdCSiZB5IgkLah5"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wzDygiK7YJChSLr6mYiGvLUorzkDWijlMpjfoivit27HSumJs/XJ8JFyiCWAMAkWzuyAAHNuRqAx/Y3icOCtS2lqp6A6hUs+kytlPUs5waRMpTEuSqdCSiZB5IgkLah5"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e417ae0268b40066ef5ffa6ae3ac4939.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-08-01 00:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-08-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1690831481"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1692039557"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=0LkYlZa8qoD6vjmYNw11jLlSfm2QeU8PWLAXC0nk2du6lnY4a1Zrmnfkd+qaBl7pqjMYxMmA18T5BAHX2T0oLl2aaNL62xLbm8SRhABLPdZpF6wPqaUmocUD2MgK8z0Z"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=0LkYlZa8qoD6vjmYNw11jLlSfm2QeU8PWLAXC0nk2du6lnY4a1Zrmnfkd+qaBl7pqjMYxMmA18T5BAHX2T0oLl2aaNL62xLbm8SRhABLPdZpF6wPqaUmocUD2MgK8z0Z"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "44b22cdad7e9f4e646a59fe9d6b2ce8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-08-01 00:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-08-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1690831492"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1692039556"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=wzDygiK7YJChSLr6mYiGvLUorzkDWijlMpjfoivit27HSumJs/XJ8JFyiCWAMAkWzuyAAHNuRqAx/Y3icOCtS2lqp6A6hUs+kytlPUs5waRMpTEuSqdCSiZB5IgkLah5"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=wzDygiK7YJChSLr6mYiGvLUorzkDWijlMpjfoivit27HSumJs/XJ8JFyiCWAMAkWzuyAAHNuRqAx/Y3icOCtS2lqp6A6hUs+kytlPUs5waRMpTEuSqdCSiZB5IgkLah5"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e417ae0268b40066ef5ffa6ae3ac4939.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-08-01 00:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-08-14 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1690831481"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1692039557"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=0LkYlZa8qoD6vjmYNw11jLlSfm2QeU8PWLAXC0nk2du6lnY4a1Zrmnfkd+qaBl7pqjMYxMmA18T5BAHX2T0oLl2aaNL62xLbm8SRhABLPdZpF6wPqaUmocUD2MgK8z0Z"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=0LkYlZa8qoD6vjmYNw11jLlSfm2QeU8PWLAXC0nk2du6lnY4a1Zrmnfkd+qaBl7pqjMYxMmA18T5BAHX2T0oLl2aaNL62xLbm8SRhABLPdZpF6wPqaUmocUD2MgK8z0Z"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "44b22cdad7e9f4e646a59fe9d6b2ce8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-08-01 00:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-08-14 23:59:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  98,2066   EUR  107,9723  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Переезд с семьей и детьми? «Трешки» с готовым ремонтом в ЖК «Крылов» выгоднее съемной

При выборе жилья важно учесть максимальный набор преимуществ, которыми должен обладать будущий дом

​Переезд с семьей и детьми? «Трешки» с готовым ремонтом в ЖК «Крылов» выгоднее съемной
Фото: Крылов

Переезд – стресс сам по себе, который никому не хочется дополнительно усиливать, например, ремонтом. А уж если семья целенаправленно выбирает 3-комнатную квартиру по своим объективным потребностям, значимость готовности жилья как минимум удваивается.

При выборе жилья важно учесть максимальный набор преимуществ, которыми должен обладать будущий дом.

Район, его градостроительные перспективы, транспортная доступность, инфраструктура, экология. Наконец, сами квартиры, варианты планировочных решений, благоустроенный двор… Если учесть все перечисленное и добавить доступность ипотечных программ, то на сегодняшний день ЖК «Крылов» от застройщика «ДСК-1» на севере Сургута входит в число абсолютных фаворитов для семей с детьми.

Квартиры в ЖК «Крылов» не только отвечают большинству самых взыскательных запросов и требований к жилью комфорт-класса, но и сдаются уже с обоями под покраску, натяжными потолками, качественным ламинатом и полным комплектом сантехники и дверей.

Ремонт изначально включен в зафиксированную договором сумму ипотечного платежа. Это освобождает занятых своими делами владельцев квартиры от утомительного поиска и закупки постоянно дорожающих стройматериалов. Которых, к тому же, постоянно не хватает и приходится докупать еще дороже. Не нужно искать надежную, не жадную и профессиональную бригаду, долго выбирая по рекомендациям и все равно сомневаясь. Семье нет необходимости снова и снова менять свои планы из-за очередной внеплановой подвижки по срокам готовности.

В жилом комплексе «Крылов» все будет готово уже к моменту заезда в квартиру. Счастливым новоселам останется лишь занести в квартиру вещи, расставить мебель, повесить картины и занавески. Эти занятия куда более приятные и не затратные со всех точек зрения.

И дети точно будут в восторге, когда родители покажут им их будущие комнаты – светлые, просторные, чистые и, главное, готовые к обустройству по детскому или подростковому вкусу и видению.

Важный вопрос – преимущество собственного 3-комнатного жилья в ЖК «Крылов» перед аналогичным съемным. Во-первых, прямая экономия средств. Когда люди переезжают в Сургут сразу семьями, аренда «трёшки» по данным “Авито” (на момент написания этой статьи) на уровне 40-50 тысяч рублей в месяц ощутимо сжимает семейный бюджет. А ипотека в ЖК «Крылов» благодаря сотрудничеству застройщика с крупнейшими банками на 3-х комнатные квартиры начинается от всего от 35 тысяч.

Во-вторых, помимо более высокой стоимости съемной квартиры, арендатору в ней не принадлежит ни миллиметра. Это чужое жилое пространство, которое, к тому же, крайне редко удается даже минимально переделать под свой вкус – владелец не позволит. В то время как собственная 3-комнатная квартира в ЖК «Крылов» – вселенная для фантазии с готовым ремонтом в полном распоряжении новоселов.

В-третьих, в новой квартире до вас никто не жил, что для многих семей важно – энергетика жилья не такой уж малозначимый фактор.

Наконец, собственная 3-комнатная квартира в ЖК «Крылов» добавляет предсказуемости в расходах семейного бюджета, комфорта и спокойствия в жизни, уверенности в будущем своей семьи.

А это счастливое будущее не так уж далеко. Ввод в эксплуатацию запланирован уже на конец 2023 года. Резерв в 20% непроданных квартир еще остается, но стремительно тает.

Надо брать. Пока есть выгодное предложение с платежом за “трешку” от 35.000 тысяч рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:42, просмотров: 41, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 2870
  2. ​В ХМАО потеплеет до +30 градусов в первые дни рабочей недели 1289
  3. Это взлом и провокация 1041
  4. ​Готовимся к новому учебному году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 439
  5. ​В Сургуте эвакуировали три торговых центра из-за сообщений о минировании 424
  6. В ХМАО пенсионеры учинили ДТП с мотоциклами - пострадали два человека 348
  7. В первой половине 2023 года в тюрьмах Югры поженились 10 осужденных 267
  8. ​Почти 3 тысячи гектаров леса горит в ХМАО 248
  9. В сентябре появится рейс из Ханты-Мансийска в Красноярск 244
  10. Югра попала в рейтинг регионов с наименьшим количеством ДТП с пострадавшими 169
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 2870
  2. Куда сходить в Сургуте на выходных 12-13 августа? // АФИША 2383
  3. В Сургуте заложили капсулу времени, которую откроют через 50 лет 1740
  4. Не в экстрасенсах дело 1698
  5. Вартовчанин зарезал свою любовницу из-за угроз раскрыть связь жене 1656
  6. Хлебозавод Сургута приватизируют до конца года 1529
  7. ​Нацпроект «Говорим по-русски» 1443
  8. ​Если не получается побороть стихийную уличную торговлю – ее нужно возглавить. Сургуту нужен блошиный рынок 1398
  9. Мари Краймбрери и Елена Темникова споют в День физкультурника в Сургуте 1348
  10. ​Как избавиться от «сургутских морей» после осадков, а воду направить на благое дело – опыт Южно-Сахалинска 1320
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 83368
  2. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 4857
  3. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 4820
  4. Полвека назад в Сургуте… 4300
  5. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 3957
  6. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 3829
  7. ​Искусство грибной прогулки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3533
  8. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 3453
  9. Геологический десант в Локосово 3317
  10. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 3281

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика