Цифровая экосистема МТС на основе данных Big Data проанализировала туристический поток в ХМАО и выяснила, что с начала 2023 года количество гостей, впервые посетивших регион, выросло в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Югру каждый четвертый приезжал из Тюменской или Свердловской областей.

Исследование показало, что с начала года изменилась частота поездок иногородних граждан в нефтегазовый округ: количество людей, впервые приезжающих в ХМАО, выросло на 9,5%. Вместе с тем уменьшилось количество гостей, которые приезжали на Север на регулярной основе. Самыми популярными целями поездок стали работа и туризм.

Чаще всего в Югру приезжали мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, предпочитая передвигаться на авто и железнодорожным транспортом. Самыми привлекательными для иногородних граждан стали Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы, где сконцентрированы крупнейшие месторождения и промышленные площадки. Больше всего визитеров приехало из Тюменской (15%) и Свердловской областей (10%), ЯНАО (8%), Томской области (7%) и Москвы (4%).

«Югра - один из уникальных северных регионов с самобытной культурой и богатым историческим наследием. Данные Big Data МТС позволяют увидеть тенденции, связанные не только с повышением туристической привлекательности региона, но с изменением трудовых миграций в округе. К примеру, понимая, в каком количестве и куда приезжают вахтовые работники, инвесторы и предприниматели могут грамотно, в соответствии с реальными потребностями спланировать прибыльную инфраструктуру вблизи конкретных городов и месторождений. А для тех, кто впервые приезжает в регион, можно создать комфортный цифровой ландшафт в любой точке округа, чтобы гости возвращались к нам вновь», – рассказал директор филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Андрей Белов.

«Одной из главных задач для региона, безусловно, остается развитие инфраструктуры гостеприимства, чтобы люди, приехавшие в Югру, имели комфортные условия для отдыха и работы. Для этого создаются новые объекты, проходит реновация действующих гостиничных комплексов, реализуется комплексная рекламная кампания с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, направленная на популяризацию отдыха в Югре в летний и зимний период. Стоит отметить большой интерес туристов к межрегиональным туристским программам с посещением нескольких городов региона, например, Когалыма, Сургута, Ханты-Мансийска, а также к событийным мероприятиям. Если в прошлом году округ посетило более 900 тысяч туристов, то в этом году мы планируем эту цифру увеличить», – прокомментировала начальник управления туризма Департамента промышленности ХМАО - Югры Ольга Лапшина.