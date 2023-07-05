Цифровая экосистема МТС сообщает о результатах исследования центра инноваций Future Crew МТС RED. Результаты исследования показали, что количество спам-звонков абонентам МТС за первые пять месяцев 2023 года снизилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и в 1,8 раз по сравнению с периодом с января по май 2021 года.

Количество спам-звонков абонентам МТС в текущем году заметно снизилось: с января по май 2023 года было зафиксировано в общей сложности 123 млн спам-звонков, тогда как за тот же период 2022 года – 295 млн звонков, а в январе-мае 2021 года – 219 млн. Аналитики Future Crew МТС RED объясняют эту тенденцию наращиванием усилий МТС по блокировке нежелательных звонков абонентам и ростом спроса абонентов МТС на премиальную подписку, обеспечивающую повышенный уровень защиты от таких звонков.

При этом на 67% по сравнению с 2022 годом выросла средняя длительность спам-звонков: с 22 секунд в январе-мае 2022 года до 33 секунд в январе-мае текущего года. В целом, доля спам-звонков, получаемых абонентами МТС ежемесячно, в общем объеме всех звонков в январе-мае 2023 года составила 6%. В этот период 34,7 тысяч спамеров ежемесячно пытались дозвониться абонентам МТС. С одного спам-номера совершалось в среднем 711 звонков в месяц. Активность телефонных спамеров в праздничные дни по сравнению с будними днями снижалась. Так, в 2023 году на майские праздники россиянам в среднем поступило на 30% меньше «мусорных» звонков, чем в рабочие дни, а в новогодние праздники – в 6 раз меньше.

В январе-мае 2023 года 18,2 млн спам-звонков (15% от всех поступивших абонентам спам-звонков) длились от 15 до 30 секунд, и 32,6 млн спам-звонков продолжались свыше 30 секунд (26% от всех поступивших абонентам спам-звонков). При этом дольше всего общались по телефону со спамерами люди старше 50-ти лет (почти 26% от общего числа абонентов), среди молодежи в возрасте до 24 лет этот показатель самый низкий – 19,4%. Мужчины вели длительные разговоры со спамерами чуть чаще, чем женщины – 24,3% против 23,1%.