Рассказываем о доме, завершающем проект в престижном жилом комплексе в центре Сургута

О хорошем можно рассказывать долго, о лучшем – практически бесконечно. Начинаем серию статей о доме бизнес-класса «За ручьем», завершающем проект в престижном жилом комплексе в центре Сургута.

По-настоящему уютное дворовое пространство дома бизнес-класса мягко и ненавязчиво расширяет границы домашнего комфорта. Этим достигается баланс между полноценной жизнью в центре большого города и возможностью отвлечься, отдохнуть от его шума и всепоглощающей энергетики, никуда специально при этом не выезжая.

Требовательный покупатель при выборе квартиры в доме обязательно обратит внимание на планы застройщика благоустроить прилегающую территорию. И правильно сделает – комфортная среда далеко не ограничивается только жилыми квадратными метрами. Важен каждый нюанс, каждый штрих для формирования цельной картины.

Финальный дом бизнес-класса станет ярким завершающим аккордом престижного жилого комплекса «За ручьем» в самом центре Сургута. Все мельчайшие детали учтены еще на этапе проектирования. И здесь напрашивается сравнение с популярной во всем мире системой «Все включено» – от места расположения, инфраструктуры до разнообразия дополнительных сервисов и возможностей для жильцов.

ИНФРАСТРУКТУРА

Участок застройки финального дома бизнес-класса выгодно отличает развитая дорожно-транспортная сеть и полный набор объектов социальной, спортивной и торгово-коммерческой инфраструктуры. Рядом детские сады, школы, поликлиника, перинатальный центр. Парк «За Саймой» для отдыха, занятий спортом и просто семейных прогулок – всего в паре минут пешей ходьбы. Недалеко бассейн, ледовый дворец «Титан», фитнес-клубы, торгово-развлекательные центры «СОЮЗ» и «Вершина».

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЯ

Продуманное архитектурное решение дома гармонично вписывается в общую концепцию микрорайона, визуально продолжая историю проекта «За ручьем». Эффект трехмерного пространства в объемном фасаде достигается за счет оригинального дизайнерского проекта – тщательно смоделированные фасадные выступы подчеркнуты цветовыми решениями. Функциональная ночная подсветка добавляет эстетики в монументальность архитектуры здания.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Приватный двор без машин закрыт от посторонних и непрошенных гостей надежным ограждением по всему периметру. Доступ на территорию – строго индивидуальный. Жильцы дома имеют полное право на спокойствие и конфиденциальность частной жизни, и здесь это право находится под круглосуточной защитой систем видеонаблюдения как гарантии безопасности. Плюс разноуровневое комбинированное освещение, включающее как привычные фонари, так и светильники для подсветки деревьев, обеспечивает дополнительное ощущение безопасности вне зависимости от времени суток.

ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ

Неповторимое озеленение дворовой территории реализуется по авторскому проекту, с тщательно подобранным специалистами сочетанием деревьев, кустарников и газонного покрытия, а также оригинальными фонами для фотосессий.

В мотивах благоустройства двора ощутимо прослеживается ориентир на эко-стиль с использованием экологически чистых материалов. Стоит отметить: двор располагается уровнем заметно выше проезжей части, что служит надежной дополнительной защитой от уличного шума и пыли.

СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Традиционно дворовое пространство рассматривается как место досуга, отдыха и физической активности для жителей всех возрастов, предпочтений и темперамента. Юные новоселы получат в свое полное распоряжение современную площадку с мягким безопасным покрытием из резиновой крошки. Детская зона оборудована разнообразным игровым инвентарем и оборудованием, нацеленным на всестороннее развитие творческого и физического потенциала ребенка и помогающим в процессе увлекательных игр найти новых друзей. Свежий воздух, положительные эмоции и хорошее настроение в кругу товарищей – детям обязательно понравится.

ЗОНА СПОРТА

Рядом – активная зона для занятий спортом. В самом центре двора оборудована совмещенная площадка, позволяющая жильцам проводить мини турниры по футболу, волейболу и баскетболу. Недалеко – деревянные настилы, установленные с заботой о сторонниках йоги и самостоятельных тренировок. Продуманная концепция расположения функциональных участков позволяет всем жильцам найти занятие по душе и не испытывать ни малейшего. Здесь можно отдохнуть, прогуляться всей семьей, встретиться с друзьями, провести или поучаствовать в мастер-классе или просто поработать на свежем воздухе.

УНИКАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА

На территории двора работает летний кинотеатр: творческие вечера, литературные чтения и вокальные конкурсы создают камерную, доверительную атмосферу и способствуют знакомству с соседями.

Каждый элемент благоустройства двора бизнес-класса обязан соответствовать самым высоким стандартам своего дома. В ЖК «За ручьем» это правило соблюдается неукоснительно и без исключений. Тем более, во всем, что касается флагманского уровня финального дома.

Покупатели, таким образом, получают роскошную комбинацию преимуществ на всей территории дворового пространства, которое обещает стать моделью для самых перспективных проектов.

На ступень выше лучшего.