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​Мошенники заставляют россиян рефинансировать кредиты

ВТБ раскрыл новый метод мошенничества

​Мошенники заставляют россиян рефинансировать кредиты
Фото: пресс-служба банка ВТБ

ВТБ раскрыл новый метод мошенничества. Злоумышленники заставляют заемщиков рефинансировать кредиты других банков в один и затем переводить полученные деньги на «безопасный счет». В итоге клиенты остаются с еще бОльшими долговыми обязательствами. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.

В новой схеме мошенники звонят клиенту и уговаривают его взять кредит. Когда заемщик отказывается, сославшись на уже имеющиеся обязательства в других банках, ему предлагают подключить программу рефинансирования со ставкой ниже и получить дополнительные средства. Злоумышленники уверяют, что программа позволит уменьшить финансовую нагрузку – к примеру, снизить сумму платежей за счет объединения кредитов в один новый. Когда клиент соглашается и оформляет рефинансирование, мошенники требуют перевести деньги на «безопасный» или «единый» счёт, откуда деньги уходят на счета злоумышленникам. При такой схеме под риском хищения находится еще бОльшая сумма денег, т.к. мошенники объединяют все кредиты жертвы в других банках.

«Схемы с «мошенническими» кредитами сейчас – главная угроза для банковских клиентов, на них приходится более 70% всех хищений. Очень важно, чтобы банки внимательно изучали кредитную историю клиента, а также проверяли, не находится ли он под влиянием мошенников, чем обусловлено его стремление быстро, одномоментно объединить свои кредиты. Мы при проведении рефинансирования не даем клиенту деньги «на руки», а переводит в другие банки самостоятельно для погашения кредита, защищая своих клиентов от таких схем. Принципиально, чтобы все банки придерживались этого правила, а не направляли денежные средства потенциальным злоумышленникам», – комментирует Анатолий Печатников.

Сейчас на рассмотрении находится законопроект, который позволит клиентам банков самостоятельно устанавливать ограничения на дистанционное кредитование во всех банках России. Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку на портале Госуслуг об ограничении в получении кредитных средств онлайн.


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