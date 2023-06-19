Офис продаж «Сибпромстроя» переехал на новое место

Офис продаж «Сибпромстроя», уже теперь официально, переехал на новое место. Ранее он располагался в западной части Сургута, теперь стал намного ближе к центру, в ЖК «Белые ночи» по адресу Мелик-Карамова, 88.

Тут клиенты застройщика могут ознакомиться с предложениями и приобрести квартиры не только в любом жилом комплексе Сургута, но и в других муниципалитетах Югры: в Сургутском районе, Нефтеюганске, Когалыме, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, а также за пределами округа — под российской столицей и в Белгороде.

«Сургутские специалисты работают по всем жилым комплексам компании, но для удобства покупателей у нас и в других населенных пунктах также есть отделы продаж», — уточнили в руководстве компании.

Комфорт клиентов у строительного холдинга всегда на первом месте. Именно этим и была продиктована смена дислокации — добираться в новый отдел продаж потенциальным новоселам будет гораздо проще.

Как и прежде, офис работает по принципу «одного окна». То есть за каждым покупателем закрепляется менеджер, который ведет сделку от начала до конца. Специалист отдела продаж после того, как изучит пожелания клиента, подберет подходящие варианты квартир. Затем идет этап показов, а после — оформление документов, вплоть до подачи на регистрацию.

Высокую квалификацию менеджеров по недвижимости подтверждают и их уже состоявшиеся покупатели, пришедшие на торжественное открытие офиса. Так, к примеру, Марина Лисичкина высоко оценила работу своего агента Елены: «Она всегда была на связи, в любое время мы писали, и нам отвечали. Мы покупали квартиру в ЖК «Зеленый». Сейчас же пришли, чтобы присмотреть еще одно жилье — хотим вложить деньги». Сургутянка также заметила, что новое помещение «просторнее, светлее, в нем больше зелени, да и выглядит презентабельнее».

Еще одно преимущество — тут есть отдельные переговорные комнаты, чего не было в прежнем отделе продаж.

Найти новый офис продаж «Сибпромстроя» не сложно. Как мы уже писали, он находится в ЖК «Белые ночи». Это очень интересный проект компании, который выделяется на фоне других домов в микрорайоне. У многоэтажки необычный фасад в желто-бежевых оттенках с элементами архитектуры Санкт-Петербурга, а цокольные этажи построены с большими арочными окнами. И, кстати, квартир в этом жилом комплексе почти не осталось. Так что желающие присмотреть себе уютное жилье должны поторопиться.

График работы: пн-пт с 09:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 18:00. Телефон остался прежним: 8 (3462) 600-190.