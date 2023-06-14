Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети. В апреле-мае зафиксирован пиковый интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в 3,5 раза в штуках по сравнению с тем же месяцами 2022 года. Основная причина роста, по мнению аналитиков, желание россиян обезопасить своё имущество в период летних отпусков.

Камеры видеонаблюдения становятся всё более доступными для покупателей. С начала этого года средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2 918 рублей. При этом производители активно расширяют ассортимент за счёт новых решений. Так, например, на российском рынке увечилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять смс и реализовывать другие сценарии работы.

Бренд Xiaomi остаётся самым популярным у покупателей – он занимает около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором и третьем месте расположились TP-Link и SLS соответственно.

Чтобы дополнительно усилить безопасность своего дома вместе с камерами россияне приобретают датчики движения. В апреле-мае продажи этих товаров увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом. При обнаружении движения датчики могут посылать сигнал владельцу в смартфон или в сочетании с интеллектуальной системой освещения включать свет.

«Проблема безопасности волнует каждого жителя Югры. С помощью цифровых технологий МТС можно автономно контролировать доступы в квартиры, загородные дома, на дачные участки, находясь в отпуске или в командировке. Стоит отметить, что основное число продаж камер видеонаблюдения и датчиков движения пришлось на Сургут – здесь весной горожане приобрели в 3,5 раза больше устройств для безопасности дома, чем годом ранее. Чуть реже камеры наблюдения покупали жители Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани и Югорска», – рассказал директор филиала МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.