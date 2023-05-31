По традиции, с наступлением летних месяцев компания Брусника проводит клиентские мероприятия в своих проектах. Для всех желающих, будет прекрасная возможность вживую посмотреть, как идёт строительство домов и как будет выглядеть квартира, двор, подъезд и паркинг после сдачи дома.

Первый клиент день пройдёт 3 июня в квартале “Новин”. На мероприятии специалисты компании расскажут про ипотечные ставки как обменять свою квартиру на новую в Бруснике, помогут выбрать планировку квартиры, о которой давно мечтали.

В этот день будут действовать специальные условия:

- Выгода до 300 000 рублей при покупке квартиры.

- Выгода до 100 000 рублей при покупке паркинга.

- Специальные условия рассрочки на покупку квартиры до конца года.

- Бесплатное проживание до конца года по программе Обмена от Брусники.

- Условия обмена выгоднее до 750 000 рублей на большие квартиры.

Подробности, актуальный ассортимент квартир и мест в паркингах можно уточнить на мероприятии. Клиентский день в «Новине» пройдёт 3 июня в 11:00. Встречаемся в офисе продаж по адресу: Сургут, ул. Югорский тракт 2/1.

Записаться на мероприятие можно по телефону: +7 (3462) 77-91-13

Или заполнив форму на этой странице: https://surgut.brusnika.ru/client/novin_surgut/

Квартал «Новин» расположен в западной части Сургута рядом с крупными городскими магистралями и парком «Кедровый лог». В районе уже сформирована инфраструктура: в пешей доступности — три детских сада, поликлиника, спортивная база «Снежинка» и торговые центры.