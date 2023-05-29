Строители Свято-Троицкого кафедрального собора получили награды от патриарха

Во время освящения Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил руководство «Сибпромстроя» и других строителей данного сооружения орденами Русской православной церкви.

Так, учредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук удостоился ордена Русской Православной церкви преподобного Андрея Иконописца первой степени. Эта награда стала не первой для мецената — он уже является полным кавалером ордена преподобного Сергия Радонежского. Свято-Троицкий кафедральный собор стал уже семнадцатым объектом православия из числа строящихся или уже построенных Сибпромстроем для Русской православной церкви, одиннадцать из которых - исключительно за счет собственных средств. Отметим здесь, что основным инвестором Свято-Троицкого собора стала компания «Сургутнефтегаз» и лично ее гендиректор Владимир Богданов.

Николай Сторожук подарил Патриарху православную святыню.

- Наша мечта сбылась. Этот храм для нас самый значимый, самый великий. Я надеюсь, с Божьей помощью и по вашему благословению мы на нашей родине еще не один храм построим, - обратился к Патриарху Николай Сторожук. - В честь этого великого дня для нашей организации и нашего Сургута разрешите преподнести вам мощевик. Это православная святыня 1876 года, в свое время вывезенная за рубеж. Но случилось, что она возвратилась к нам на родину. И мы счастливы от группы компаний Сибпромстрой, от себя лично и от соучредителя Владимира Анатольевича Кожаева преподнести вам этот дар.

Его Святейшество сердечно поблагодарил дарителя, отметив, что это «драгоценный подарок», и пожелал оставить святыню в Свято-Троицком кафедральном соборе. Помимо этого, он передал в новый собор образ Святого апостола Павла.

Второму соучредителю компании «Сибпромстрой» Владимиру Кожаеву также вручили орден Русской православной церкви — Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. А директора «Сибпромстрой-18» Сергея Немберга наградили орденом преподобного Серафима Саровского третьей степени. Эта организация непосредственно занималась возведением собора.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдельно поблагодарил за помощь в строительстве собора и всех неравнодушных сургутян: «Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал, может быть, не материальное участие, но помогал своими молитвами, своей поддержкой и содействием. Всех сердечно благодарю», — сказал священник.

Напомним, 28 мая в Сургуте прошло великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора. При этом присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов. В самом храме и на площади перед ним собралось больше трех тысяч человек.

Справка: Троицкий собор в Сургуте первоначально был возведен в 1594 году. После революции 1917-го был утрачен. В 2013 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил строительство нового храма, а в 2016 году там прошло освящение первой испытательной сваи.