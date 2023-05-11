МТС проанализировала предпочтения жителей и гостей Сургута в период с 29 апреля по 9 мая

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, с помощью геоаналитической платформы GeoEffect проанализировала предпочтения жителей и гостей Сургута в период с 29 апреля по 9 мая. Самыми популярными локациями для отдыха стали дачные и коттеджные поселки, где горожане в среднем провели 2-3 дня.

С приходом теплой погоды жители Сургута предпочли провести майские выходные за городом. Средний возраст любителей загородного отдыха «омолодился»: на территории дачных массивов и коттеджных поселков молодежи от 18 до 34 лет было зафиксировано на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, самыми активными садоводами стали сургутяне в возрасте от 35 до 44 лет.

За городом вместо цифрового детокса сургутяне предпочли активно общаться в социальных сетях, делать сэлфи, загружать и смотреть любимые фильмы, поздравительные видеоролики. Чаще всего выходили в сеть 7 и 9 мая, а спад активности выпал на 8 число, когда в регион пришло похолодание. Самыми активными стали дачники в садовом товариществе «Крылья Сургута» в районе аэропорта, здесь любители загородного отдыха сгенерировали информации почти на 60 процентов больше, чем в обычные выходные дни. Чуть меньше стримили c огорода отдыхающие в дачных массивах «Рябинушка», «Возрождение», «Ветеран-1» вдоль трассы «Сургут-Нижневартовск». В этой локации активность дачников в среднем выросла на 55 процентов. Также в топ основных точек притяжения горожан вошли СНТ «Ручеек», «Монтажник», «Геологоразведчик» в районе аэропорта, дачные сообщества «Сургутские недра», «Победит-2» вдоль трассы «Сургут-Лянтор».

Часть северян вместо дачного уикенда отправилась на майские праздники в другие регионы. Самыми популярными направлениями стали Тюмень, Уфа и Москва. Также в топ-5 регионов вошел Краснодарский край и Махачкала. Путешествовали преимущественно мужчины среднего возраста, средняя продолжительность их поездок составила более 3 дней.

«С мая мы наблюдаем сезонное перераспределение трафика цифровой активности горожан, когда местные жители уезжают в отпуска и на дачи, а иногородние – к своим семьям в родные регионы. Примерно каждый третий сургутянин на праздники предпочел сменить домашнюю обстановку и выехать за пределы города. Учитывая логистику маршрутов передвижения жителей и гостей города, с помощью технологии Big Data, лежащей в основе геоаналитической платформы GeoEffect, мы просчитываем вероятную нагрузку на сеть потенциального количества пользователей. Эти данные помогают нам в принятии решений о строительстве новых базовых станций в определенных локациях, чтобы наши абоненты могли комфортно отдыхать, иметь доступ к сервисам экосистемы МТС, которыми они привыкли пользоваться дома», — отметил директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.