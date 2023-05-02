В Нижневартовске «Горэлектросеть» построила кабельную линию и трансформаторную подстанцию для рыбоконсервного комбината

В Нижневартовске компания «Горэлектросеть» построила кабельную линию и трансформаторную подстанцию для крупнейшего рыбоконсервного комбината в ХМАО.

«Представители завода «Санта-Мария» обратились к нам в 2022 году. Как представители малого и среднего бизнеса с нагрузкой до 150 кВт они являются льготной категорией заявителей. Поэтому строительство велось в рамках инвестиционной программы предприятия, то есть плата взымалась только за оформление документов о технологическом присоединении и установку счетчиков. В максимально сжатые сроки мы смонтировали трансформаторную подстанцию и проложили высоковольтные кабельные линии, что позволило повысить категорию надежности подключения завода и обеспечить бесперебойное энергоснабжение, необходимое для стабильной работы и наращивания темпов производства. Осуществив подготовку своего оборудования, завод подключился к нашим сетям уже в 2023 году», - рассказал заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Горэлектросеть» Станислав Сидельников.

«Новая линия электропередачи и подстанция позволяют увеличить производственные мощности комбината на 30%. В этом году мы оборудуем новый холодильный цех, уже заключили контракт на поставку оборудования. Также планируем возводить дополнительный цех по переработке рыбы. Консервированная продукция сейчас очень востребована, как в России, так и за рубежом. Поэтому мы планируем расширение производства.

Очень важно, что теперь у нас теперь две точки подключения. На комбинате – непрерывный технологический процесс, необходимо строго выдерживать температурные режимы и, конечно, даже малейшие перебои с электричеством для нас нежелательны. Сейчас, в случае неполадок на одной линии, мы можем быстро переключиться на резервную и продолжать работу. Сотрудничать с компанией «Горэлектросеть» оказалось приятно с самого первого посещения офиса. Мы сразу получили четкие, грамотные консультации специалистов, достаточно быстро приступили к строительству. Знаю, что частным предприятиям бывает сложно провести инженерные коммуникации. Рады, что «Горэлектросеть» помогает бизнесменам пройти этот этап легко и без проволочек», - рассказывает заместитель директора рыбоконсервного комбината «Санта-Мария» Ирина Дыбань.

В соответствии с законодательством РФ с 1 января 2023 года осуществить подключение по льготным тарифным ставкам, утвержденным распоряжениями РЭК Тюменской обл., ХМАО-Югры, ЯНАО от 29.11.2022 №40-тп и №43, могут:

- Физлица с суммарной бытовой нагрузкой до 15 кВт, на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, от одного источника электрической энергии, расположенного на расстоянии не далее 300 метров в городе (500 метров в сельской местности);

- Юрлица и ИП с суммарной нагрузкой до 150 кВт, на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже от одного источника электрической энергии, расположенного на расстоянии не далее 200 метров в городе (300 метров в сельской местности).

Прочие заявители осуществляют подключение и в полном объеме оплачивают строительство (если оно необходимо) по стандартизированным тарифным ставкам, так же утвержденным распоряжением РЭК Тюменской обл., ХМАО-Югры, ЯНАО.

Подать заявку на технологическое присоединение и оформить документы можно не только в Центре энергетических услуг на Северной, 54А стр.1, но и заочно на сайте АО «Горэлектросеть», https://www.ges-nv.ru.