Федеральная служба по аккредитации провела процедуру подтверждения компетентности АО «Горэлектросеть», что дает право энергетикам оказывать услуги по поверке средств измерений в соответствии с ФЗ-102. Процедура проводится для любых средств измерения отечественного и зарубежного производства, которые внесены в Российский реестр СИ. Выданное в результате свидетельство о поверке подтверждает пригодность прибора к применению.

Компания-концессионер «Горэлектросеть» модернизировала существующие на своих предприятиях метрологические службы. На их базе создали отдельное направление метрологических решений, способное обеспечить как собственные нужды, так и оказывать услуги по поверке средств измерений для внешней аудитории.

«Обеспечение единства измерений – необходимое условие для повышения качества продукции, безопасности труда, эффективности управления производственными процессами. Изначально задачей нашей службы было создание современной системы по управлению качеством исключительно в контуре группы компаний «Горэлектросеть». После получения соответствующего аттестата аккредитации при закупке современного эталонного и вспомогательного оборудования мы стали ориентироваться на решение не только собственных задач, но и на нужды городских предприятий. В наших лабораториях представлен широчайший спектр оборудования, от простейших до узконаправленных средств измерения. Здесь работают опытные метрологи, обученные и аттестованные на право поверки приборов, датчиков, счетчиков, блоков питания, измерителей… Есть возможность выезда на производственный объект для консультаций и проведения испытаний СИ», - рассказал Александр Сорокин, начальник отдела по метрологии «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Задать все интересующие вопросы или оформить заявку на работы метрологов можно через операторов фронт-офисов энергетиков на Менделеева, 21 или Северной 54А, стр. 1. Контактные телефоны: +7 (3466) 43-37-30, +7 (912) 937-53-92, адрес эл.почты: uts@utsnv.ru