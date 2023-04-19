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​Квартиры и дома югорчан стремительно умнеют

Популярность умных решений для дома в ХМАО стремительно растет

​Квартиры и дома югорчан стремительно умнеют
Фото: МегаФон

Популярность умных решений для дома стремительно растет. В январе-марте 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota выросли на 52% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Одной из причин роста стала доступность устройств – средняя цена гаджетов за год снизилась на треть.

Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества увеличились на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи были выше на 40%. Также покупатели активно приобретали различные датчики, рост в этой категории составил 17%.

Главным элементом умного дома остаются лампы – интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств.

Повышается и объем передачи данных, который приходится на интеллектуальные гаджеты. В ХМАО-Югре он увеличился на 58% к весне прошлого года. Чаще всего этот тренд фиксируется в крупных городах – Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске и других, а также вблизи них, в частных домах, где мобильная связь обеспечивает работу GSM-модулей.

«Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счёт упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей», - отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

В течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счёт российских брендов.


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