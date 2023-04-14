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В финальном доме квартала «Булгаков» осталось 10 квартир

Квартиры в новом сургутском ЖК ищут своих владельцев

В финальном доме квартала «Булгаков» осталось 10 квартир
Фото: ЖК Булгаков

В июне этого года финальный дом квартала введут в эксплуатацию. Его готовность — 97,5%. Совсем скоро в Сургуте будет завершен второй классический квартал, где жители начнут писать новую главу своей жизни.

Эстетика — одна из главных отличительных особенностей проекта, каждая деталь проходит тщательный отбор специалистами. Именно поэтому «Булгаков» притягивает взгляды прохожих, а жители с большим теплом говорят о месте, в котором живут.

Сейчас в финальном доме осталось 10 квартир. На выбор варианты с гардеробными, альков-нишами и просторной кухней-гостиной. Посмотрите на планировки и подберите идеальный вариант для себя.

Студия с одной спальней площадью 44,96

Студия с одной спальней площадью 45,32

Студия с одной спальней площадью 47,22

Студия с двумя спальнями площадью 56,98

Студия с двумя спальнями площадью 64,02

Студия с двумя спальнями площадью 64,37

Студия с двумя спальнями площадью 64,55

Студия с двумя спальнями площадью 69,20

Успейте стать жителем квартала «Булгаков». До ввода дома вы можете приобрести квартиру с выгодной ставкой по ипотеке — 4.3% на весь срок кредитования. Менеджеры отдела продаж являются ипотечными брокерами, поэтому нет необходимости ходить в банк. При встрече вы получите индивидуальный расчёт по ипотеке, а также сможете подать заявку на её одобрение.

Узнайте подробнее об условиях действия программ по телефону: +7(3462) 77-95-89


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