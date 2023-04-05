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Офис продаж «Сибпромстроя» переезжает в ЖК «Белые ночи»

В новую точку клиентам будет гораздо удобнее добираться

Офис продаж «Сибпромстроя» переезжает в ЖК «Белые ночи»
Фото: ГК «Сибпромстрой»

Во второй половине апреля офис продаж «Сибпромстроя» переедет с улицы Есенина в ЖК «Белые ночи». Новый адрес — улица Мелик-Карамова, 88. В компании смену дислокации объясняют тем, что в эту точку потенциальным новоселам будет гораздо удобнее добираться.

Кстати, квартиры от этого застройщика в недавнем времени стало возможно приобрести с господдержкой. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 18 марта. Благодаря нему, переплата по ипотеке у клиентов в ряде случаев уменьшается более чем в два раза. Подробно и с примерами-расчетами мы рассказывали тут.

Найти новый офис продаж «Сибпромстроя» будет не сложно. Ведь ЖК «Белые ночи» — уникальный проект компании, выделяется на фоне других домов. У него необычный фасад с элементами архитектуры Санкт-Петербурга. Также у высотки спокойная расцветка — в желто-бежевых оттенках, а цокольные этажи построены с большими арочными окнами.

Расскажем о новостройке подробнее. Располагается в одном из старейших районов города, рядом с парком Геологов и Собором Преображения Господня. Виды из ряда квартир открываются прекрасные, так как рядом берег реки, зеленая зона и малоэтажные дома, не перекрывающие обзор.

В доме представлены студии, а также 1-2-3-комнатные квартиры площадью от 28,1 до 105,1 кв. м. Планировки разные, можно подобрать на любой вкус, однако к сегодняшнему дню дом распродан более чем наполовину и некоторых планировок уже не осталось. Есть качественные помещения под коммерцию. В отделе продаж предупреждают, что выбор жилья в ЖК «Белые ночи» еще есть, но его достаточно быстро раскупают — спрос на данный жилой комплекс повышенный.

Двор закрыт от машин, на его территории обустроены современные безопасные детские и спортивные площадки. Посеяны газоны, высажены деревья, кустарники, разбиты цветочные клумбы. Для автомобилей имеется собственный подземный паркинг, который оборудован системами видеонаблюдения и пожаротушения.

Кстати, ЖК «Белые ночи» попал в номинацию федерального конкурса новостроек ТОП ЖК-2023 в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Югре». Как и ряд других новостроек компании. Подробнее о них можно узнать на официальном сайте «Сибпромстроя» либо в отделе продаж в Сургуте. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462) 600-190.


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05 апреля в 15:44, просмотров: 1321, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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