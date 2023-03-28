В Сургуте началось строительство финального дома ЖК «За ручьем». Совсем скоро здесь вырастет жилой объект бизнес-класса с уровнем комфорта, превышающим любой из ныне действующих городских объектов. Безусловно, это будет совершенно иной статус даже для самого жилого комплекса, ставшего за последние годы фактически визитной карточкой престижного района в самом центре Сургута.

Специализированный застройщик «ДСК-1» широко известен своей приверженностью давнему и успешно себя зарекомендовавшему принципу «комфортная среда – во всем». При проектировании домов для застройщика нет незначительных мелочей – есть существенные детали, которые нужно учесть, чтобы выйти на непревзойденный уровень комфорта для жильцов.

Каждый следующий объект «ДСК-1» лучше и совершеннее предыдущих, а финальный дом №2 «За ручьем» обещает стать самой настоящей жемчужиной в масштабах не только ансамбля собственного жилого комплекса, но всего Сургута.

Здесь учтено буквально все, начиная уже от расположения. Центр города, с развитой транспортной сетью и полным набором объектов социальной, спортивной и торгово-коммерческой инфраструктуры. Роскошный парк «За Саймой» для отдыха, занятий спортом и просто семейных прогулок – в паре минут пешей ходьбы.

Ощущение комфорта, уюта и внутреннего умиротворения мягко обволакивает будущих новоселов с первых же шагов по придомовой территории. Приватный двор закрыт от посторонних и непрошенных надежным ограждением по всему периметру. Доступ на территорию – индивидуальный.

Жильцы дома имеют полное право на спокойствие частной жизни, и здесь это право находится под круглосуточной защитой систем видеонаблюдения. Плюс разноуровневое освещение, включающее как привычные фонари, так и светильники для подсветки деревьев, обеспечивает дополнительное ощущение безопасности вне зависимости от времени суток.

Озеленение дворовой территории реализуется по авторскому проекту, с тщательно подобранным сочетанием деревьев, кустарников и газонного покрытия, а также оригинальными фонами для фотосессий и вариациями обрамления зеленью зон отдыха, безопасных детских и спортивных площадок.

Практическое воплощение заботы о мельчайших деталях продолжается и при входе в подъезд. Самая настоящая безбарьерная среда: вход на уровне земли, никаких лишних ступеней и иных преград. Удобно и безопасно для всех, но особенно такой подход оценят мамочки с колясками для малышей. К слову, в подъездах спроектированы теплые просторные колясочные с прозрачными дверями и индивидуальной системой доступа.

Дизайнерское оформление лобби, выполненное в светлых тонах и с использованием эстетичных износостойких материалов, погружает в атмосферу самого настоящего домашнего уюта. Мягкие диваны, продуманное, чуть приглушенное освещение в зоне отдыха сделают ожидание гостей и курьеров гораздо менее утомительным. Здесь предусмотрены также детский уголок и даже комфортное место для работы.

Чистота – важный фактор для настроения. Помимо трехступенчатой системы грязезащиты (от крупной, мелкой и влажной грязи) и устройства для чистки уличной обуви, полы останутся чистыми благодаря, в том числе, расположенной непосредственно в подъезде душевой для мытья лап домашних питомцев после прогулок по дорожкам лесопарка.

Итак, лобби позади, можно двигаться дальше. Путь от входа в подъезд до дверей квартиры сопровождается ненавязчивой музыкой и легкой ароматизацией воздуха утонченными запахами. Дом оборудован двумя современными бесшумными лифтами с минимальной вибрацией. Быстро и комфортно подняться в квартиру или спуститься к своей машине на подземной парковке – вопрос нескольких секунд. Еще секунды – и вы по навигации с подсветкой и специальной разметкой (заблудиться практически невозможно) попадаете к двухуровневому паркингу на 440 машиномест под жилой частью дома, который продолжает концепцию безопасного «двора без машин». Въехать на парковку и выехать могут только владельцы машин: у жителей дома есть индивидуальный ключ для открытия автоматических ворот. Кроме подземной, есть и гостевая наземная парковка, но за пределами двора.

Но, как говорится, не парковкой единой. На минус первом этаже дома предусмотрены и индивидуальные кладовые для хранения габаритных вещей, большую часть времени бесполезно пылящихся в жилом пространстве квартиры. Сезонный транспорт, спортивный инвентарь, автомобильные колеса, мебель, а также нужные, но редко используемые в быту вещи лучше хранить здесь, в собственной вместительной кладовой площадью от 3,7 до 9,1 метров.

Удобно и практично: квартира становится еще просторнее, освобождаясь от ненужных в данный момент предметов обихода. До которых, впрочем, в случае необходимости достаточно просто спуститься на лифте.

Квартиры нового дома отличает богатство планировочных решений. Везде – высокие потолки, увеличенные окна высотой 1,7 метра, благодаря чему в жилище светло и просторно. Квартиры сдаются в предчистовой отделке, в полной готовности под поклейку обоев, покраску стен и стяжки полов. Во всех квартирах выполнена разводка систем водоснабжения, вентиляции и электричества – жильцам остается лишь реализовать собственные планы по дизайнерскому оформлению помещения.

Впрочем, квартиры в элитном доме бизнес-класса заслуживают отдельного разговора. Они – главная составляющая уникального проекта жемчужины «За ручьем», которую можно сравнить с концепцией «все включено».

Все – только для будущих жильцов.