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​Экономия — миллионы: квартиры от «Сибпромстроя» теперь можно купить по льготной ипотеке и сниженной цене

Квартиры от одного из крупнейших застройщиков России — «Сибпромстроя» — теперь можно приобрести с господдержкой

​Экономия — миллионы: квартиры от «Сибпромстроя» теперь можно купить по льготной ипотеке и сниженной цене
ГК «Сибпромстрой» ЖК «Белые ночи»

Квартиры от одного из крупнейших застройщиков России — «Сибпромстроя» — теперь можно приобрести с господдержкой. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 18 марта. Благодаря этому, переплата по ипотеке у клиентов в ряде случаев уменьшится более чем в два раза. Кроме того, в компании решили не только не повышать цены на свои квартиры в связи с «заходом» в систему господдержки, но и, наоборот, скорректировали стоимость жилья в меньшую сторону, благодаря чему квадратные метры стали еще доступнее.

Возьмем для расчета 1-к квартиру от строительного холдинга за 5 млн рублей. При оформлении «Семейной ипотеки» на 30 лет переплата по кредиту составит чуть более 4,2 млн рублей. Это при новой, сниженной ставке в 5,7 процента годовых и ежемесячном платеже 22,5 тысячи рублей. Для сравнения, если аналогичную квартиру покупать без господдержки, под рыночные 11,4 процента, то переплата составит почти 10 млн рублей. А ежемесячный платеж вырастет до 38,5 тысяч рублей.

Если же взять те же условия, но 3-комнатую квартиру за 7,3 млн рублей, то переплата составит 15,7 млн рублей против 6,7 млн рублей по «семейной» программе. Выгода налицо в обоих случаях.

Чтобы жилье от «Сибпромстроя» стало возможно приобретать с господдержкой, компании пришлось потрудиться.

«Проделана огромная работа. Наши специалисты общались на эту тему с заместителем министра финансов РФ,— рассказал журналистам соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук. — Объясняли, что такое паевые инвестиционные фонды (в такой системе работает застройщик — прим. ред.), чем они хороши для строительной отрасли: обманутых дольщиков не может быть в принципе, а налоги, которые платят ПИФы — прозрачнее, чем у других предприятий в отрасли».

И «Сибпромстрою» удалось донести свою точку зрения — решение принято, причем оно проработано сразу несколькими ведомствами: Минфином, Минстроем и компанией Дом.рф. «Нововведение приведет к более активной инвестиционной политике ПИФов, даст дополнительные источники финансирования для застройщиков и поддержит спрос на первичном рынке жилья», — уверены эксперты.

Но льготная ставка по ипотеке — это еще не все. Свои и без того выгодные предложения застройщик сделал еще более привлекательными. До 1 мая компания снизила цены на квартиры, чего не происходило уже последние несколько лет. После нововведений «Сибпромстрой» мог продолжать продавать жилье по старой стоимости, но пошел навстречу своим клиентам.

ГК «Сибпромстрой» ЖК «Белые ночи»

К слову, покупатели «Сибпромстроя» могут приобрести жилье с господдержкой в любом жилом комплексе застройщика. Они возводятся или уже возведены (Сибпромстрой продает только готовое жилье) в ряде населенных пунктов Югры, таких как Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Когалым, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, а также за пределами округа — под российской столицей и в Белгороде. Ознакомиться с актуальными предложениями можно на официальном сайте компании. Либо в отделе продаж в Сургуте: ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462)600-190.

ГК «Сибпромстрой» ЖК «Белые ночи»


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