Вход свободный, мероприятие бесплатное

В апреле застройщики Москвы, Санкт-Петербурга, Турции и Дубая проведут встречу с жителями Нефтеюганска, расскажут о своих новостройках и как выгодно купить квартиру в другом регионе.

5 апреля в с 17:00 до 20:00 Нефтеюганске в городской библиотеке, кабинет 123 по адресу: микрорайон 2А, стр. 8. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна всем, кто хочет купить квартиру для переезда в Москву, Санкт-Петербург, Турцию или Дубай, тем, кто планирует приобретение недвижимости для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону +7 (905) 294-20-49.

На встрече вы узнаете:

в каких новостройках лучше покупать квартиру в Москве, Санкт-Петербурге, а также Турции и Дубае;

как выгодно инвестировать в недвижимость;

где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

На мероприятие приедут представители крупнейших застройщиков страны - группа компаний ЦДС, Эталон, DDA Real Estate, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Количество участников ограниченно, поэтому, если вы давно мечтаете о покупке квартиры в другом городе, скорее регистрируйтесь и приходите 5 апреля с 17:00 до 20:00 на встречу с застройщиком.