Мы посчитали на примере квартиры Брусники в квартале «Новин»

Траншевая ипотека от Сбера – самый молодой инструмент на рынке жилищного кредитования, появившийся менее полугода назад. Еще не все успели разобраться в том, как она работает и за счет чего платежи по кредиту в первое время становятся меньше.

На примере квартиры Брусники в квартале «Новин» разбираемся, во сколько обойдется ее покупка.

Эта квартира с объединенной кухней-гостиной и тремя спальнями площадью 97,1 м2 стоит 11 млн 900 тысяч рублей. Сдача в эксплуатацию намечена на декабрь 2023 г.

Для траншевой ипотеки максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Размер первоначального взноса составляет в нашем случае 5 млн 900 тысяч рублей. Сумма, которую предстоит взять в кредит – 6 млн рублей.

Эта сумма делится на два транша: первый составляет 5% (или 300 000 руб.), который вы получаете в самом начале, когда заключили договор долевого участия. Второй – 5 млн 700 тыс. рублей, получается в самом конце, перед вводом дома в эксплуатацию. Соответственно, ваши платежи на период строительства дома будут такими, будто вы взяли в кредит только 300 000 ₽.

Если суммы первоначального взноса недостаточно – можно воспользоваться программой «Обмен» или Автотрейдин. Ваша квартира или автомобиль станет существенным вложением и необходимым первым взносом.

Основные расчеты:

Трёхкомнатая квартира от Брусники

Первоначальный взнос: 5 млн 900 тысяч рублей

Сумма ипотеки: 6 млн рублей.

Срок: 30 лет

Ставка: 7,7%

Ввод дома: через 9 месяцев.

1 транш (на 6 месяцев): 300 000 руб.

Платеж до сдачи дома в эксплуатацию: 2 139 руб.

2 транш: 5 млн 700 тыс.

Платеж: 42 956 руб.

Обычная ипотека: 42 770 руб. сразу

Выгода: 199 000 руб.

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