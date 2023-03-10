Цифровая экосистема МТС сообщает о росте числа пользователей сервиса МТС Cashback в ХМАО

Цифровая экосистема МТС сообщает о росте числа пользователей сервиса МТС Cashback в Ханты-Мансийском автономном округе. За год количество югорчан, использующих программу лояльности, выросло более чем в два раза.

Самыми активными пользователями бонусной программы МТС Cashback стали югорчане в возрасте от 35 до 44 лет, на втором месте - молодежь от 18 до 34 лет. При этом чаще всего извлекают пользу для кошелька мужчины, получая баллы за использование услуг связи, банковских сервисов, покупок в магазинах партнеров. Тратить кешбэк жители Югры предпочитают на оплату мобильной связи - так поступает каждый второй пользователь сервиса. Также накопленные средства активно расходуют на приобретение аксессуаров для гаджетов – зарядные устройства, чехлы для смартфонов, беспроводные наушники, защитную пленку.

«Югорчане чаще остальных жителей «тюменской матрешки» возвращают кешбэк с покупок. Это подтверждает стремительный рост пользователей программы лояльности MTС Cashback в регионе. Кешбэк помогает нашим клиентам экономить не только на связи и досуге, но и путешествиях. Например, можно вернуть до 5% стоимости проживания при бронировании отелей в России, СНГ и дальнем зарубежье на платформе МТС Travel. А это значит, что полученным кешбэком после недельной поездки можно будет оплатить билет на концерт, месяц связи своему ребенку или покупку наушников», — рассказал директор филиала МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.

Также в число востребованных сервисов, входящих в экосистему МТС, у югорчан вошли МТС Music с миллионами треков, электронная библиотека «Строки» и онлайн-кинотеатр Kionс эксклюзивными премьерами. Все информационно-развлекательные приложения входят в подписку МТС Premium, они стали одними из самых популярных источников накопления кешбэка.