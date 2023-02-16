МТС установила smart-датчики c применением технологий интернета вещей на самом протяженном трубопроводе Нефтеюганска

ПАО «МТС» и АО «Югансктранстеплосервис» внедрили интеллектуальное решение на базе интернета вещей по дистанционному мониторингу температуры и давления на теплосетях в Нефтеюганске. Система позволит предотвратить аварийные ситуации на магистральных трубопроводах и обеспечит бесперебойную подачу воды и тепла горожанам.

МТС установила smart-датчики c применением технологий интернета вещей на самом протяженном трубопроводе города, который обеспечивает коммунальными услугами десятки промышленных площадок ТЭК, а также удаленный жилой поселок «Су-62». IoT-устройства позволяют диспетчерам тепловой компании дистанционно в режиме онлайн следить за показателями температуры воды и давления внутри магистрали, а в случае отклонения нормативов на 2-3 единицы получать оповещения на смартфон. Актуальные данные помогают скорректировать работу котельной, а в случае повреждения коммуникаций – оперативно выехать на место для устранения внештатной ситуации.

«Интернет вещей – один из ключевых трендов, который будет актуален в ближайшие годы в промышленности, ЖКХ, строительстве и других стратегически важных сферах экономики. Приятно констатировать, что организации ХМАО активно используют эту технологию в своей деятельности и уже увидели в этом эффективность. Например, в городе Радужном управляющая компания с помощью наших умных датчиков повысила безопасность на крышах домов, а в Ханты-Мансийске у сотрудников Госархива появилась возможность дистанционно следить за температурой и влажностью в хранилищах. Уверен, что технологические решения МТС оценят и другие сферы бизнеса Югры», — рассказал директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в ХМАО Артем Ладьянов.

«Северный климат – серьезный вызов сфере ЖКХ, когда в непростых условиях приходится прибегать к современным цифровым технологиям для поддержания бесперебойной работы теплосетей. С установкой умных датчиков нам удалось существенно сократить материальные и временные затраты на выездной мониторинг инженерных сооружений. Уменьшилось количество обращений от жителей Нефтеюганска, в том числе в зимние месяцы, что говорит о повышении эффективности нашей работы после внедрения инновации. В дальнейшем планируем масштабировать решение МТС на всю тепловую инфраструктуру. Надеемся, что такие превентивные меры сделают жизнь наших горожан еще более комфортной», — прокомментировал генеральный директор АО «Югансктранстеплосервис» Иван Мурзин.