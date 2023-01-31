Жилье в этих новостройках можно приобрести по специальной ипотечной программе

В Сургуте можно найти жилье на любой вкус: черновое, с отделкой, теплыми лоджиями, в малоэтажке или с потрясающими видами на природу — остается только выбрать, какое по душе.

Собрали для вас топ-5 вариантов комфортных жилых комплексов, в каждом из которых есть что-то особенное.

Жемчужина Оби

ООО ГК "Сибпромстрой" ЖК «Жемчужина Оби»

ЖК «Жемчужина Оби» — это 25-этажка на берегу реки, которая стала одним из самых узнаваемых зданий Сургута благодаря своему медиа-фасаду.

Тут можно приобрести жилье комфорт-класса стоимостью от 4,8 млн рублей. Из каждой квартиры открывается красивый вид на город или реку, и вне зависимости от ее размера предусмотрены отапливаемые теплые лоджии.

Во дворе оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха и даже собственная площадка для выгула собак с тренажерами. Помимо этого, подземный паркинг включен в общедомовое имущество, так что покупать машиноместо не придется.

На Сайме

ООО ГК "Сибпромстрой" ЖК «На Сайме»

Не менее замечательные виды открываются и из окон ЖК «На Сайме» — на городскую панораму и главный парк Сургута. В трех домах комфорт-класса продаются квартиры с удобными планировками от 40,5 до 86,8 квадратных метров в черновой отделке.

В комплексе обустроен безопасный двор, есть большая наземная парковка.

Одним из преимуществ этого района является инфраструктура: транспортная (почти не бывает пробок) и социальная — школы, детские сады и другие необходимые объекты находятся в шаговой доступности.

Белые ночи

Жилой комплекс переменной этажности «Белые ночи» в Сургуте уникален по-своему: у него необычный фасад с элементами архитектуры Санкт-Петербурга и удачное расположение в одном из старейших районов города. Рядом парк Геологов и Кафедральный Собор Преображения Господня.

В доме представлены квартиры площадью от 28,1 до 105,1 кв. м. В закрытом от машин дворе обустроены детские и спортивные площадки, имеется свой подземный паркинг.

Марьина гора

Думаем нет тех, кто не слышал о так называемом Сургут-Сити или «Новом Сургуте» — крупном строящемся микрорайоне «Марьина гора» планируемой общей площадью 400 тысяч кв. м. в восточной части города. В проекте жилого комплекса числится две школы и три детских сада.

В настоящий момент в продажу запущены многоэтажки на Сосновой улице. В них есть студии 23 кв. м, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с отделкой площадью до 76,1 кв. м.

Зелёный

ООО ГК "Сибпромстрой" ЖК «Зелёный»

Тем же, кому не хочется жить в высотках, стоит рассмотреть покупку гнездышка в четырехэтажном жилом комплексе «Зеленый» в 36 микрорайоне города. Рядом сохранен хвойный парк, который вскоре станет обустроенной зоной отдыха. В шаговой доступности есть школы и детские сады, а также магазины и крупные торговые центры — «Аура» и «Лента».

Сейчас в продаже одно-, двух- и трехкомнатные квартиры разной площади и планировок, черновые или с отделкой. Много студий, стоимость которых начинается всего от 3,5 млн рублей.

Отметим, что жилье во всех вышеуказанных жилых комплексах «Сибпромстроя» можно приобрести в ипотеку пока еще по ставке 3,09% на весь срок – время работы этой программы, ориентировочно, до конца февраля текущего года, так что стоит поторопиться с покупкой.

Подробнее можно почитать на сайте застройщика. Всю информацию вам также расскажут в отделе продаж компании в Сургуте: ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462)600-190.