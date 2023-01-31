МТС объявляет о запуске облачной платформы МТС Exolve, которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов. Платформа позволяет разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает «бесшовную» интеграцию в существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями.

Для решения своих коммуникационных задач пользователи смогут через единый интерфейс платформы реализовать необходимое решение: обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера и другие.

«МТС продолжает развивать направление инновационных цифровых продуктов для бизнеса. Мы запустили платформу нового поколения для автоматизации многоканальных клиентских коммуникаций, которая позволит компаниям оперативно создавать собственные приложения, не привязываясь к сторонней инфраструктуре. С запуском МТС Exolve мы предложим бизнесу гибкий подход к построению и масштабированию коммуникаций с клиентами, а разработчикам — возможность собирать тот сценарий, который нужен именно их бизнесу», — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

Платформа создана на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой уже пользуются и крупнейшие маркетплейсы России и компании среднего и малого бизнеса. Основные компоненты платформы, такие как модуль ядра, управление голосовыми и текстовыми сообщениями, созданы и контролируются командой разработчиков компании МТТ. Платформенное решение развернуто и зарезервировано в дата-центрах компании, все данные хранятся на серверах в России, что гарантирует высокий уровень безопасности, надежности и непрерывности работы сервисов. Платформа станет ядром для всех сервисов компании МТТ, что существенно упростит и ускорит их интеграцию не только внутри компании, но и с решениями сторонних вендоров.