Дмитрий Мелихов назначен директором регионального отделения оператора в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Приоритетными задачами топ-менеджера на северных территориях станут усиление позиций компании в массовом и корпоративном сегментах, расширение покрытия сети в регионе, реализация проектов для государственных заказчиков и партнеров из нефтегазовой отрасли.

В фокусе внимания руководителя остаются повышение качества сервиса для абонентов в двух регионах и развитие каналов дистрибуции, чтобы сделать подключение к сети для жителей территорий еще более удобным и быстрым.

«В Югре и на Ямале уделяется большое внимание внедрению цифровых сервисов, развитию IT-отрасли и подготовке кадров по этому направлению. Усилить этот тренд могут решения МегаФона, разработанные для реализации национальных проектов, в том числе для создания комфортной городской среды, управления транспортной системой, экологического мониторинга. У Дмитрия есть большой опыт работы в Тюменской области и понимание специфики работы в Югре и на Ямале. Уверен, что лидерский настрой и амбициозные цели топ-менеджера помогут компании достигнуть высоких бизнес-результатов на северных территориях», – отмечает директор по региональному развитию МегаФона на Урале и в Центре Михаил Молотков.

Дмитрий Мелихов окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Имеет 16-летний опыт руководящей работы в телекоммуникационной сфере. В 2006 году присоединился к команде МегаФона в качестве технического директора в Тюменской области, а затем возглавил отделение в регионе.