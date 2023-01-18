В понятие комфорта, пожалуй, каждый покупатель квартиры вкладывает что-то свое. Что-то действительно особенное, неуловимо близкое, на уровне внутреннего умиротворения. К примеру, для одних на первом месте просторное жилье с высокими потолками и продуманной планировкой, где каждый член семьи обеспечен собственным пространством. Другим по душе завораживающий вид из окна на красивейший парк. Третьи предпочтут уютный тихий двор без машин.

Наверное, здесь все абсолютно правы, но лишь потому, что чаще всего люди в глубине души рассчитывают и ориентируются на что-то одно. В руководстве специализированного застройщика «ДСК-1» с таким минимализмом не согласны – по-настоящему современный жилой комплекс обязан отвечать самым взыскательным требованиям своих клиентов, а ощущение комфорта должно ненавязчиво сопровождать жителей по всей территории. На всех уровнях. Чтобы заветное «мне здесь комфортно» произносилось предельно искренне, даже с некоторой долей внутреннего изумления, и относилось к любой точке жилого комплекса и всего района.

Именно такой, по-хорошему амбициозный подход заложен в концепцию строительства ЖК «Крылов» на севере Сургута. Еще на этапе проектирования «ДСК-1» учел практически все детали, важные для потенциальных клиентов. Прежде всего, это сам участок застройки. На незначительном удалении от центра города раскинулась внушительная по площади, экологически чистая территория без вредных промышленных производств, окруженная «зеленым поясом» благоустроенных лесопарков для занятий спортом или неспешных семейных прогулок. Плюс великолепный хвойный лес по соседству, который после минимального ландшафтного «тюнинга» тоже станет парком, сохранив при этом свое природное очарование для множества желающих отдохнуть в тени огромных кедров.

Еще одно очевидное с точки зрения комфорта преимущество ЖК «Крылов» – его уникальное расположение внутри района. Благодаря искусству проектировщиков дома, с одной стороны, визуально «спрятаны» от лишнего шума и суеты первой линии застройки, а с другой – находятся буквально в шаге от центра активной жизни микрорайона. Идеальный баланс между обособленным уединением комплекса и его непосредственной вовлеченностью в районную орбиту жизнерадостной кипучей энергии. Компромиссное решение, которое удобно людям.

Дворовое пространство жилого комплекса тщательно спроектировано так, чтобы гарантировать жильцам максимальный уровень комфорта, с учетом возрастных характеристик людей, их темперамента, увлечений, интересов и индивидуальных потребностей. Здесь двор – действительно общая территория, где всем хватает места, а зонирование продумано до мелочей в точном соответствии с авторской «семейной концепцией» застройщика. Например, при создании детских площадок застройщик использовал самые передовые разработки, включая ультрасовременные 3D и нейродинамический подходы к развитию ребенка. И даже сам дизайн площадок предполагает разнообразные игровые сценарии, оставляя простор для самой богатой и неуемной фантазии.

Обустройство площадок – максимально безопасное, преимущественно в экостиле, с материалами естественных природных цветов. Разные уровни сложности игрового оборудования в зависимости от возраста мягко стимулируют ребенка прикладывать определенные усилия для достижения цели. В распоряжении юных жителей ЖК «Крылов» – игровые домики, горки, балансиры, качели, гамаки и прочий безопасный инструментарий для развлечений.

В свою очередь, мамы и молодые пары смогут выбрать удобный «наблюдательный пункт» или просто спокойно провести время и отдохнуть под атмосферными дизайнерскими навесами в окружении зелени.

Для детей постарше, подростков и вообще всех жителей, не мыслящих себя без физической активности и нагрузок, во дворе и за его пределами предусмотрены спортивные площадки, воркаут-зона, волейбольное поле и скейт-парк. При этом никто никому не мешает: территории активного и спокойного досуга не пересекаются и разделены не только достаточным расстоянием, но и газонами, мощеными дорожками и аккуратными кустарниковыми линиями. А жилые дворы остаются тихими уютными островками для чуть менее азартных игр и возможности прогулки с малышами. Кроме того, жильцы в возрасте наверняка оценят специальные зоны отдыха и аллеи для неспешных прогулок.

Разумеется, двор должен оставаться не только максимально функциональным и подходящим для отдыха, игр или развлечений. По-настоящему комфортный двор обязан быть безопасным, и в ЖК «Крылов» этому вопросу уделяется самое пристальное внимание. Во-первых, непосредственно жилая территория соответствует принципу «двор без машин». Во-вторых, даже в темное время суток в самом отдаленном уголке территории комплекса светло и уютно благодаря специальной системе освещения. В-третьих, жилой комплекс оборудован системой охраны входов и видеонаблюдением. Видеокамеры смонтированы как внутри дома – на входных группах, эвакуационных выходах, холле первого этажа, в лифтах и колясочных – так и на придомовой территории и детских площадках. Это безопасность, удобство и практичность.

Комфорт, таким образом, не ограничивается одним-единственным преимуществом, каким бы бесспорным и ощутимым оно ни было. В жилом комплексе «Крылов» создается неповторимая комфортная среда, целая экосистема домашнего уюта, к которой быстро привыкаешь.