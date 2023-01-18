Авария на газопроводе «Нижневартовскгаз» оставила без топлива половину городских котельных. Специалисты УТС оперативно реализовали комплекс мероприятий по переводу нагрузок на действующие объекты теплоснабжения, обеспечив тем самым бесперебойную подачу тепла для потребителей.

Вечером 16 января диспетчерская служба получила информацию о снижении параметров подачи газа на котельные №3А, «Нижневартовскстройдеталь» и комплекс восьмых котельных в старой части города. Оперативный штаб, состоящий из специалистов «Горэлектросети» и сотрудников филиала компании «Управление теплоснабжения», разработал ряд мероприятий для стабильного обеспечения нижневартовских абонентов ресурсами.

С 22:00 16 января и до 12:00 семнадцатого января котельные «Нижневартовскстройдеталь», №3А, №8, 8А и 8Б продолжали функционировать на нижнем пределе своих возможностей. Затем нагрузки с объектов, отключенных в связи с полной остановкой подачи газа, перевели на контур котельных, запитанных от другой ветки газоснабжения.

«В настоящий момент все городские абоненты обеспечены теплом. Потребителей котельной №3А соединили с контуром котельной №5. В прошлом году в рамках реализации инвестпрограммы мы построили новую теплотрассу в 40-х микрорайонах. Она закольцована с сетями котельной «Нижневартовскстройдеталь», что позволило подключить ее абонентов, а это жильцы семнадцати многоквартирных домов, к общегородскому контуру теплоснабжения. В котельных старой части города используем резервный запас топлива», - прокомментировал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Сегодня ночью сотрудники «Нижневартовскгаз» завершили ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, в 00:30 его начали заполнять газом. Специалисты УТС приступили к мероприятиям по переводу системы городского централизованного теплоснабжения в штатный режим работы. К 4 часам утра все котельные набрали необходимую мощность, тепло и горячая вода поступают в жилые дома в полном объеме.

Бесперебойное обеспечение ресурсами потребителей даже в аварийном режиме работы – результат грамотного управления системой генерации и транспортировки тепла, отметили энергетики. Напомним, компания-концессионер «Горэлектросеть» три года реализует в Нижневартовске беспрецедентную по масштабу и объему вложений программу модернизации имущественного комплекса системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Повышение надежности системы, возможность ее эффективного функционирования в условиях нештатных ситуаций и минимизация дискомфорта для абонентов – приоритетные векторы деятельности концессионера.