В Мегионе завершают ликвидацию последствий крупной коммунальной аварии. Руководство нижневартовского предприятия «Горэлектросеть» приняло решение направить в помощь коллегам аварийную бригаду своего филиала, «Управления теплоснабжения».

В пятницу работы велись на котельной «Северная», обеспечивающую теплом промышленную зону Мегиона. В воскресенье теплоэнергетики в составе комплексной бригады нижневартовских коммунальщиков приступили к работам по восстановлению и запуску внутридомовых систем отопления. Специалисты выполнили диагностику, в случае необходимости – ремонт или замену неисправных регистров, радиаторов и других элементов отопительной системы одиннадцати многоквартирных домов.

Напомним, днем 10 января в Мегионе прорвало теплотрассу на перекрестке улиц Нефтяников и Кузьмина. Ночью с 10 на 11 января отопление было запущено, на месте происшествия поэтапно ликвидируют последствия порыва.