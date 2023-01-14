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​Витамины, интернет и теплые страны: как провели новогодние каникулы югорчане

Накануне Нового года жители Югры были заняты покупками

​Витамины, интернет и теплые страны: как провели новогодние каникулы югорчане
Фото: freepic.com

Накануне Нового года жители региона были заняты покупками. Повышенная активность была зафиксирована на сайтах аптек, где трафик вырос сразу в 2 раза. Помимо интереса к лекарствам и витаминам, югорчане активно заказывали продукты на дом и успевали оформлять заказы на маркетплейсах.

Самыми популярными днями для шопинга стали 29 и 30 декабря. В это время наблюдалась повышенная активность – трафик вырос на треть по сравнению с обычным днем месяца. Относительное затишье наступило 1 и 2 января, когда был зафиксирован наименьший объем передачи данных. Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики по активности на нескольких десятках тематических сайтов.

В середине каникул жители Югры начали проявлять повышенное внимание к онлайн-кинотеатрам, на которые во время подготовки к Новому году не оставалось времени. Начиная с 5 января трафик на них вырос на 32% по сравнению с началом года.

Мобильный интернет стал самым популярным каналом для поздравлений. Лидером среди мессенджеров стал Telegram с долей 52% от общего трафика приложений для общения. На втором месте расположился What’s App с показателем 46%, но при этом именно он уверенно выиграл по числу интернет-звонков.

Связисты заранее позаботились о качестве сети в период повышенной нагрузки. Так, для стабильной работы всех сервисов инженеры МегаФона применили новую технологию и повысили качество звонков в мессенджерах, а также заранее улучшили связь и передачу данных более чем в 240 локациях Ханты-Мансийского автономного округа.

Трендом этих новогодних каникул стали поездки в теплые страны. Число туристов, отправившихся за рубеж, оказалось на треть выше прошлого года, но по-прежнему отстает от показателей допандемийного 2019 год. Максимальный интерес туристы проявили к Таиланду: сменить мороз на солнце и море решили в 9 раз больше югорчан, абонентов оператора. На всплеск активности, скорее всего, также повлияла отмена коронавирусных ограничений на въезд в эти страны.

Повышенным спросом также стали пользоваться Вьетнам, Индия, ОАЭ и Шри-Ланка. Среди экзотических направлений фигурируют Буркина-Фасо, Марокко и Эфиопия.


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