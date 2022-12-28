Итоги уходящего года по освещению Сургута

Сургут – город тепла, света и традиций: сегодня световое оформление улиц, зданий, конструкций все чаще наводит сургутян на эту мысль. В уходящем году были претворены в жизнь сразу несколько масштабных проектов по освещению, которые приблизили горожан к новогодней сказке: благодаря им город стал значительно ярче в темное время и красивее. Впрочем, не Новым годом единым: и в остальные времена город будет сиять, а это значит, что он не только будет восхищать нас, но и станет более безопасным как для пешеходов, так и для автомобилистов. Тем не менее, конец года — прекрасное время отправиться на виртуальную прогулку по новым объектам освещения, а заодно заглянуть в будущее и узнать, какие проекты начнут реализовываться уже в 2023-м. Поехали!

Въездные ворота в Сургут

Самолетом, поездом или на автомобиле — без разницы: каким бы транспортом в Сургут ни прибывал человек, его встретят въездные ворота города — улица Аэрофлотская с яркой оранжевой аркой. Сегодня это светлая во все времена суток семикилометровая трасса, путь по которой освещают сотни ламп, оформленные в едином архитектурном стиле. С герба Сургута на брендированные консоли сошел лис, а также на них появились и другие символы, напоминающие: вы прибываете в нефтяную столицу страны!

Это продуманный и необычный концепт, который удивил как жителей Сургута, так и его гостей. Жители и гости при въезде в город могут увидеть пиксельные элементы теплого цвета, попадая в приятную и уютную обстановку с кучей огней. Так сделано неслучайно: теплый свет ассоциируется с радушным приемом, гостеприимством. Интересно, что с другой стороны стоят конструкции холодного цвета: это означает, что мы уезжаем из Сургута, покидаем край теплых сердец.

Оранжевая арка с момента своего появления — а ей уже более 15 лет — привлекала внимание, заслуженно став одним из излюбленных объектов сургутян, благодаря цвету, рифмующимся с другим поводом для гордости — пилоном автомобильного моста через Обь. Но пилон с самого начала освещен и в ночное время поражает воображение; теперь же сияет и арка. Для ее светового оформления были выбраны светодиодные лампы. Эстакаду, которую она накрывает, также подсветили, а дорогу украсили 23 консолями.

Прагматиков интересует не только красота: для них особо отметим, что часть работ выполнили не за счет городской казны, а с помощью неравнодушных спонсоров. Власти Сургута понимают важность архитектурного освещения, поэтому «зажечь» улицу Аэрофлотскую удалось при поддержке муниципального бюджета.

Тепломагистраль

Еще один объект, который давно стал фирменным знаком Сургута (правда, скорее, со знаком «минус»), — тепломагистраль на проспекте Пролетарский. Он появился здесь еще в те времена, когда о застройке района не было и речи — однако сегодня 24-й, 32-й микрорайон, пересечение Пролетарского с Университетской по праву могут считаться одним из самых популярных районов города: здесь растут высотки, развивается инфраструктура, хорошеет парк «За Саймой»… Конечно, огромные трубы требовали к себе внимания — и именно в этом году они наконец приоделись в симпатичный короб, который деликатно подсвечивается вечерами и ночами, превращая сугубо производственный объект в одну из достопримечательностей города.

На всем участке проспекта от Геологической улицы до 30 лет Победы установили яркие лампы, которые и украшают его, и дают водителям дополнительное освещение на дороге.

Проект, к слову, выполнен на средства спонсоров: ООО «СГЭС» взяло на себя все расходы на проектно-изыскательные работы, изготовление, планировку, монтаж и дальнейшую эксплуатацию. На всем

Многие жители оценили такой подход положительно. Романтики радуются тому, что трубы не уродуют облик Сургута, а все те же прагматики довольным тем, что это решение — экономичное: был вариант закопать трубы, но тогда высокая плата легла бы на плечи горожан.

Дороги и внутриквартальные проезды

Не менее важно для жителей города оформление не массовых мест — в первую очередь, к ним относятся проезды внутри кварталов. Устройство их освещения в 2022 году шло полным ходом. Так, уже стало светлее в микрорайоне 16А: работы шли на двух участках улицы Пушкина, находящихся рядом с социально важными объектами – Сургутским политехническим колледжем и школой №15.

Ряд дорог Сургута также преобразился. Вообще, магистрали в городе на подсветку не жаловались — однако светильники на многих из них давно устарели. Теперь, помимо Аэрофлотской, на которой мы сегодня уже побывали, светодиодные лампы установлены на участках проспектов Ленина, Набережного, Комсомольского, а также улицы Нефтяников.

Новогоднее оформление

И все-таки — Новый год! В эту пору город загорается мириадами ярких разноцветных огней, и с каждым годом требования жителей к оформлению только растут. За последние два года в Сургуте можно заметить большую и кропотливую работу в этом направлении — почти на каждом шагу можно попасть в зимнюю сказку и, конечно, сделать памятные фотографии. Кто же не захочет заснять креативный арт-объект, чтобы похвастаться им у себя в соцсетях? Туда уже наверняка попали разноцветные гирлянды на проспекте Ленина, улицах Энергетиков и Аэрофлотской, Югорском тракте, а также на дорожной развязке на пересечении Нефтеюганского шоссе и Аэрофлотской. Яркие разноцветные огни создают ощущение приближающегося праздника, поднимают настроение и вызывают улыбку.

Принарядился к Новому году даже такой отдаленный объект, как кольцевая развязка ГРЭС. Вы давно там были? Надписи «С Новым годом!», «2023» и фигура «Люблю Сургут» — повод съездить туда на приближающихся новогодних каникулах и, конечно, вновь обогатить соцсети фотографиями. Традиционно празднует и дорожное кольцо у ПАО «Сургутнефтегаз», где красуются фигуры Деда Мороза и Снегурочки на санях. Сияние и свет этих новогодних героев видны издалека!

А что в 2023 году?

От путешествий в пространстве — к путешествию во времени. Заглянув в 2023-й, смело можем сказать: света и тепла в Сургуте станет больше. Уже сегодня известно о планах осветить 12 внутриквартальных проездов. Что немаловажно – все они находятся поблизости с социальными объектами. Продолжится работа и по облагораживанию тепломагистрали: строители и оформители придут на полуторакилометровый участок от улицы 30 лет Победы до Маяковского. А еще новыми огнями засияет одна из самых необычных развязок города — Грибоедовская.

Наверняка это не все: в это праздничное время пожелаем друг другу, чтобы в жизнь претворились не только то, что запланировано, но и то, о чем только мы мечтаем в сиянии света, в ожидании новогодней сказки!