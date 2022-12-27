СГМУП «ГТС» переходит на прямые договоры по одиннадцати домам

С первого дня 2023 года СГМУП «ГТС» переходит на прямые договоры по домам, находящихся в управлении ООО УК «Ваш Управдом» (улицы 30 лет Победы д. 28, Университетская д. 15, Маяковского д. 10 и проспект Комсомольский д. 11/2), ООО «Ютерра» (улица Ивана Захарова д. 5, д. 7, д. 9/1, д.11/1, д. 15, д. 17 ) и ООО УК «ЖилСервис» (проезд Тихий д. 2/1) на основании п.2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В связи с чем, прием, начисление, сбор, обработка, перерасчет, перечисление платежей, заключение договоров теплоснабжения, горячего водоснабжения с потребителями и взысканию задолженности будет осуществляться ООО «Югорским расчетно-информационным центром» (агент теплоснабжающей организации СГМУП «ГТС»).

Обращаем внимание, что договоры оказания коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению являются публичными и не требуют перезаключения на бумажном носителе. Оплата за тепловую энергию и горячую воду должна быть произведена на расчетный счет ООО «ЮРИЦ». Информацию о том, как передать показания счетчиков и рассчитаться за коммунальные услуги можно найти на сайте СГМУП «ГТС» www.surgutgts.ru в разделе «Прямые договоры».