16+
Логотип Сиапресс
USD  68,4487   EUR  72,6226  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Лучших сотрудников «Городских тепловых сетей» поощрили наградами

В СГМУП «ГТС» состоялось награждение 75 сотрудников предприятия в честь Дня энергетика

Лучших сотрудников «Городских тепловых сетей» поощрили наградами
Фото: СГМУП «ГТС»

22 декабря в актовом зале предприятия прошло торжественное собрание коллектива, приуроченное к профессиональному празднику — Дню работника энергетической промышленности.

За профессионализм, значительный вклад в развитие теплосетевого комплекса и преданность профессии сотрудники предприятия были отмечены благодарственными письмами Администрации, Думы города Сургута и Департамента городского хозяйства, а также корпоративными наградами.

Поздравить коллектив СГМУП «ГТС» приехали и первые лица города: заместитель главы Сургута Сергей Агафонов, директор департамента городского хозяйства Администрации города Кирилл Киселёв, заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский и депутат Думы Сургута VII созыва Артем Гаврилов.

«Дорогие коллеги! Рад Вас приветствовать в этот важный день — День Энергетика. Хочу поздравить Вас с профессиональным праздником. Сложно переоценить вашу работу. Знаем, насколько этот труд сложный, важный и ответственный, мы это ценим и прежде всего, ценят горожане. Еще раз искренне Вас поздравляю с праздником и прежде всего, желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья и процветания. Желаю коллективу стабильности, а предприятиюбезаварийной работы. Еще раз с праздником», – сказал заместитель главы Сургута Сергей Агафонов.

Благодарности Администрации города Сургута были объявлены оператору котельной района теплоснабжения №1 Чупровой Оксане, слесарю АВР района тепловых сетей №2 Колечину Александру, мастеру 1 группы цеха КИПиА Бадриеву Данилу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию оборудования электроцеха Колесникову Петру и заместителю начальника района теплоснабжения №3 Дроздову Илье.

Кроме того, сотрудникам «Городских тепловых сетей» вручены благодарности председателя Думы города Сургута, почётные грамоты Департамента городского хозяйства, а также награды СГМУП «ГТС». Всего в праздничный день были награждены 75 работников предприятия.

Как отметил экс-сотрудник «Городских тепловых сетей», а теперь заместитель директора ДГХ Александр Недашковский, в руках предприятия — тепло всего города, а также подчеркнул, что работники СГМУП «ГТС» неустанно трудятся для обеспечения тепловодоснабжения жилых домов и объектов инфраструктуры города.

«Дорогие коллеги, друзья и уважаемые энергетики! Поздравляю Вас с вашим профессиональным праздником и хочу искренне пожелать наполнить созидательной и согревающей энергией не только всю жизнь нашего города, но и свою собственную. Пусть Ваши сердца пылают всегда, пылают настолько сильно, чтобы энергии хватило не только чтобы согреть каждый очаг нашего города, но, и чтобы остатка хватило для достижения собственных целей, исполнения собственных желаний. Пусть каждый из Вас будет счастлив, здоров и в прекрасном расположении духа. Спасибо за Вашу нелегкую, ответственную и порой опасную работу», – заявил Александр Недашковский.

Директор предприятия Василий Юркин обратился к собравшимся сотрудникам с поздравительной речью, в которой отметил важность каждого работника СГМУП «ГТС».

«Уважаемые коллеги! На сегодняшний день СГМУП «ГТС» продолжает нести свое знамя к новым свершениям, которые мы проходим в это непростое время. Глядя в Ваши глаза, я вижу преемственность поколений, каждый год у нас, к сожалению, кто-то уходит на заслуженный отдых, но та молодежь, которая приходит и все те, кто достигли высот, в свое время они были обычные ребята, которые смотрели в будущее с открытыми глазами. На сегодняшний день, я вижу, что предприятию жить и быть, потому Вы олицетворяете то будущее и ту постоянную силу, которая есть в энергетике — это стабильность, привязанность к своей профессии. Энергетики — это большая семья. Самое главное, чтобы мы всегда помнили, что у нас есть профессия, которой мы обязаны, мы отдали ей много времени нашей жизни. С праздником Вас и Ваши семьи, от всей души желаю счастья и здоровья. Пусть каждый рабочий день приносит радость и профессиональные победы», – сказал Василий Юркин.

Одним из награждаемых стал слесарь аварийно-восстановительных работ района тепловых сетей №2 СГМУП «ГТС» Александр Колечин, который трудится в организации с июля 1994 года, спустя почти тридцать лет специалист не планирует покидать теплоэнергетическую сферу.

«На предприятие я устроился 8 июля 1994 года. У меня родственник здесь работал раньше, он меня сюда и позвал…Уже привык здесь работать, уходить никуда и не хочется. Коллектив у нас хороший, все друг друга понимают и помогают. Коллег хочу поздравить с профессиональным праздником, пожелать крепкого сибирского здоровья, семейного счастья и успехов в работе», – поделился Александр Колечин.

Благодарственным письмом наградили и специалиста по связям с общественностью СГМУП «ГТС» Татьяну Реутову, которая отметила усердную работу предприятия в модернизации имеющегося оборудования и вклад в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в домах сургутян.

«Я устроилась в СГМУП «ГТС» сразу после окончания Сургутского государственного университета в 2013 году. Сфера была новая для меня и непростая. Это интересная работа, каждый раз узнаешь что-то новое. От себя хочу пожелать всем коллегам безаварийной работы, неиссякаемой энергии и пусть всегда тепло наших сердец будет в квартирах сургутян», – сказала Татьяна Реутова.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:06, просмотров: 54, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Артем Гаврилов 1608
  2. В Югре приступили к проектированию зала прощаний у здания тубдиспансера 888
  3. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 885
  4. Мэр Сургута отметил важность строительства дороги до Белого Яра 875
  5. Андрей Филатов рассказал о планах властей города на недостроенное здание «Газпрома» 874
  6. Мэр Сургута Андрей Филатов сообщил о запуске новой транспортной модели в 2023 году 865
  7. «Можно снести дом, но это не решение» – Андрей Филатов о парковке около кардиоцентра 775
  8. Власти Сургута проведут ревизию генплана в 2023 году 751
  9. В Сургуте не намерены вводить бесплатный проезд для детей 647
  10. Андрей Филатов: «Никакого этапа по «Авроре» еще нет, как и инвестора» 635
  1. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 2672
  2. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 2431
  3. Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень 2101
  4. ​Почти подвиг 2007
  5. Проект «ДУМАть и решать». Депутатская деятельность // Вадим Майоров 1998
  6. Буллинг: как бороться? // Ирина Степанова 1929
  7. ​В Сургуте за 42 млн рублей продают коттедж, где можно поиграть в бильярд и понырять 1928
  8. ​В ХМАО раскрыли убийство 16-летней давности 1918
  9. ​Отмена бизнес-класса, «гостакси» вместо служебного авто, а также сокращение штата – в Югре анонсировали экономию на чиновниках 1869
  10. ​Сургутян ждет теплый Новый год 1858
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 6200
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5676
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5648
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5429
  5. OBI уйдет из Сургута, но позже 5123
  6. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4380
  7. ​Дисней уйдет из России окончательно 3979
  8. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3457
  9. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3308
  10. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 3259

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика