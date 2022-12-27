В СГМУП «ГТС» состоялось награждение 75 сотрудников предприятия в честь Дня энергетика

22 декабря в актовом зале предприятия прошло торжественное собрание коллектива, приуроченное к профессиональному празднику — Дню работника энергетической промышленности.

За профессионализм, значительный вклад в развитие теплосетевого комплекса и преданность профессии сотрудники предприятия были отмечены благодарственными письмами Администрации, Думы города Сургута и Департамента городского хозяйства, а также корпоративными наградами.

Поздравить коллектив СГМУП «ГТС» приехали и первые лица города: заместитель главы Сургута Сергей Агафонов, директор департамента городского хозяйства Администрации города Кирилл Киселёв, заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Недашковский и депутат Думы Сургута VII созыва Артем Гаврилов.

«Дорогие коллеги! Рад Вас приветствовать в этот важный день — День Энергетика. Хочу поздравить Вас с профессиональным праздником. Сложно переоценить вашу работу. Знаем, насколько этот труд сложный, важный и ответственный, мы это ценим и прежде всего, ценят горожане. Еще раз искренне Вас поздравляю с праздником и прежде всего, желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья и процветания. Желаю коллективу стабильности, а предприятию – безаварийной работы. Еще раз с праздником», – сказал заместитель главы Сургута Сергей Агафонов.

Благодарности Администрации города Сургута были объявлены оператору котельной района теплоснабжения №1 Чупровой Оксане, слесарю АВР района тепловых сетей №2 Колечину Александру, мастеру 1 группы цеха КИПиА Бадриеву Данилу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию оборудования электроцеха Колесникову Петру и заместителю начальника района теплоснабжения №3 Дроздову Илье.

Кроме того, сотрудникам «Городских тепловых сетей» вручены благодарности председателя Думы города Сургута, почётные грамоты Департамента городского хозяйства, а также награды СГМУП «ГТС». Всего в праздничный день были награждены 75 работников предприятия.

Как отметил экс-сотрудник «Городских тепловых сетей», а теперь заместитель директора ДГХ Александр Недашковский, в руках предприятия — тепло всего города, а также подчеркнул, что работники СГМУП «ГТС» неустанно трудятся для обеспечения тепловодоснабжения жилых домов и объектов инфраструктуры города.

«Дорогие коллеги, друзья и уважаемые энергетики! Поздравляю Вас с вашим профессиональным праздником и хочу искренне пожелать наполнить созидательной и согревающей энергией не только всю жизнь нашего города, но и свою собственную. Пусть Ваши сердца пылают всегда, пылают настолько сильно, чтобы энергии хватило не только чтобы согреть каждый очаг нашего города, но, и чтобы остатка хватило для достижения собственных целей, исполнения собственных желаний. Пусть каждый из Вас будет счастлив, здоров и в прекрасном расположении духа. Спасибо за Вашу нелегкую, ответственную и порой опасную работу», – заявил Александр Недашковский.

Директор предприятия Василий Юркин обратился к собравшимся сотрудникам с поздравительной речью, в которой отметил важность каждого работника СГМУП «ГТС».

«Уважаемые коллеги! На сегодняшний день СГМУП «ГТС» продолжает нести свое знамя к новым свершениям, которые мы проходим в это непростое время. Глядя в Ваши глаза, я вижу преемственность поколений, каждый год у нас, к сожалению, кто-то уходит на заслуженный отдых, но та молодежь, которая приходит и все те, кто достигли высот, в свое время они были обычные ребята, которые смотрели в будущее с открытыми глазами. На сегодняшний день, я вижу, что предприятию жить и быть, потому Вы олицетворяете то будущее и ту постоянную силу, которая есть в энергетике — это стабильность, привязанность к своей профессии. Энергетики — это большая семья. Самое главное, чтобы мы всегда помнили, что у нас есть профессия, которой мы обязаны, мы отдали ей много времени нашей жизни. С праздником Вас и Ваши семьи, от всей души желаю счастья и здоровья. Пусть каждый рабочий день приносит радость и профессиональные победы», – сказал Василий Юркин.

Одним из награждаемых стал слесарь аварийно-восстановительных работ района тепловых сетей №2 СГМУП «ГТС» Александр Колечин, который трудится в организации с июля 1994 года, спустя почти тридцать лет специалист не планирует покидать теплоэнергетическую сферу.

«На предприятие я устроился 8 июля 1994 года. У меня родственник здесь работал раньше, он меня сюда и позвал…Уже привык здесь работать, уходить никуда и не хочется. Коллектив у нас хороший, все друг друга понимают и помогают. Коллег хочу поздравить с профессиональным праздником, пожелать крепкого сибирского здоровья, семейного счастья и успехов в работе», – поделился Александр Колечин.

Благодарственным письмом наградили и специалиста по связям с общественностью СГМУП «ГТС» Татьяну Реутову, которая отметила усердную работу предприятия в модернизации имеющегося оборудования и вклад в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в домах сургутян.

«Я устроилась в СГМУП «ГТС» сразу после окончания Сургутского государственного университета в 2013 году. Сфера была новая для меня и непростая. Это интересная работа, каждый раз узнаешь что-то новое. От себя хочу пожелать всем коллегам безаварийной работы, неиссякаемой энергии и пусть всегда тепло наших сердец будет в квартирах сургутян», – сказала Татьяна Реутова.