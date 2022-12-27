«Горэлекросеть» инвестировала в модернизацию объектов муниципальной теплосетевой инфраструктуры более миллиарда рублей

С момента передачи имущественного комплекса городской централизованной системы теплоснабжения в концессионное управление компании «Горэлектросеть» прошло 3 года. За это время энергетики инвестировали в модернизацию объектов муниципальной теплосетевой инфраструктуры более миллиарда рублей. О реализации мероприятий инвестиционной программы 2022-го года руководители предприятия отчитались представителям органов местного самоуправления и общественности.

Подробную презентацию с фото и инфографикой, иллюстрирующую результаты работы концессионера за год представили главе города Нижневартовска Дмитрию Кощенко, его заместителям и городским депутатам. Интересы округа на встрече представлял председатель окружной Думы Борис Хохряков. В текущем 2022-м году стоимость инвестиций АО «Горэлектросеть» в городскую систему теплоснабжения и горячего водоснабжения составила 431,7 миллионов рублей.

В рамках реализации мероприятий инвестпрограммы специалисты «Управления теплоснабжения города Нижневартовска» (филиал компании-концессионера) ввели в эксплуатацию два участка магистральных теплотрасс по улицам Северная и Героев Самотлора. Новые объекты обеспечат строителей возможностью для своевременного выполнения этапов перспективной застройки Нижневартовска. За летний период реконструировано 9 ветхих участков систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Закончен монтаж тепломеханической части новой газовой котельной квартала В-5, на объекте проводят первый этап пуско-наладочных работ технологического оборудования. Продолжается масштабная реконструкция городских котельных и тепловых пунктов.

В рамках отчета представителей концедента пригласили на традиционную поездку по производственным объектам, модернизация которых выполнялась в рамках обязательств текущего года. Участники мероприятия побывали в котельной №3А, где в этом году реконструировали газораспределительный пункт, и в ЦТП 14/1.

В одной из мощнейших городских котельных заменили узлы учета и регулирования на газораспределительном пункте, что позволяет более экономно расходовать газ, безопасно и эффективно управлять технологическими процессами.

«Работы по реконструкции ГРП в 2022 году полностью завершены, общая стоимость проекта составила более 34 млн рублей. До конца 2029 года в модернизацию котельных №3А и №5, обеспечивающих теплом 80% жилого фонда Нижневартовска, мы инвестируем более миллиарда рублей. На стратегически важных для северного города объектах заменят котлы, установят современные насосные парки и автоматизируют производственные процессы», - рассказал Юрий Елин, генеральный директор АО «Горэлектросеть».

В центральном тепловом пункте 14/1 полностью демонтировали прослужившее более 30 лет оборудование и установили надёжный энергосберегающий насосный парк, современные пластинчатые теплообменники и автоматизированную систему погодного регулирования. Программа фиксирует температуру наружного воздуха и, в зависимости от неё, регулирует температуру теплоносителя и горячей воды для абонентов. Что позволяет избежать «перетопов» и, соответственно, переплат за гигакалории. Объект уже введен в эксплуатацию и обеспечивает теплом и горячей водой школы, детский сад и жилые дома четырнадцатого микрорайона. Стоимость модернизации составила 58 млн рублей. Напомним, в прошлом году концессионер выполнил такой же объем работ в тепловых пунктах под номерами 7/3 и 10/2.

«По итогам публичного отчёта хочу отметить 100-процентное достижение плановых финансовых целевых показателей по реализации инвестиционной программы. Мы видим, как меняется система теплоснабжения, как обновляются сети и реконструируются котельные. В конечном итоге все это влияет на комфорт жизни наших горожан.

Добавлю, что по итогам года будут проведены проверочные мероприятия со стороны концедента по исполнению условий концессионного соглашения. Но уже сегодня, заслушав представленный доклад, мы понимаем, что проделана большая работа. Уверен, концессионер продолжит качественно и ответственно исполнять свои обязательства», - резюмировал результаты встречи Дмитрий Кощенко, глава г.Нижневартовска.