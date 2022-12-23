Генеральный директор «ДСК-1» Валерий Шестакович – о том, с чем компания вступает в 2023-й

– С какими промежуточными итогами «ДСК-1» завершает 2022 год? Есть поводы для гордости?

Есть, безусловно. Большинство целевых показателей достигнуто. Если сухим языком цифр, с начала года только в Сургуте и Сургутском районе мы ввели в эксплуатацию пять жилых объектов. Общая площадь жилья – больше 112 тысяч квадратных метров. А это значит сотни комфортных, просторных и теплых квартир для сургутских семей – вот главное для нас, как застройщика с полувековой историей.

Ведь «ДСК-1» действительно уникальный комбинат, он еще в 1970 году создавался как предприятие для жилищного строительства. Я просто напомню: одно из четырех на весь Советский Союз! Почти четверть кварталов Сургута построено на мощностях «ДСК-1», 7,5 миллионов квадратных метров за полвека. Потенциал завода колоссальный. Даже по сегодняшним внушительным объемам застройки только приближаемся к 30-40% его проектной эксплуатации. Плюс сегодня мы модернизировали производство с новейшим оборудованием, привлекли лучших специалистов из ведущих проектных институтов.

В 70-е на первом месте была скорость постройки качественных, но все же типовых домов для растущего города. Сейчас того «плана по валу», конечно, нет. Ориентируемся на запросы покупателей, учитываем современные требования. Для этого пересмотрели проекты домов, улучшили их качественные характеристики. Что видим – жилые комплексы «ДСК-1» приближаются к условному «золотому стандарту».

Планировочные решения квартир на любой вкус, и покупатель у нас свою квартиру действительно выбирает – строго по собственным представлениям об уюте.

– В начале весны этого года вся строительная отрасль столкнулась с ощутимыми сложностями. Тоже почувствовали? Как удалось справиться?

Санкции, конечно, доставили некоторые неудобства, что уж лукавить. Пришлось частично перестраивать логистику, менять отдельных поставщиков. Но у нас, во-первых, собственный завод стройматериалов, так что здесь у «ДСК-1» полная автономия и независимость. Во-вторых, кадры. Мы и свой коллектив полностью сохранили, и новые рабочие места создали. В-третьих, есть опыт реагирования на любые рыночные колебания.

Поэтому быстро переналадили необходимые процессы и продолжили плановую работу, а где-то даже с опережением. Например, досрочно сдали все секции дома № 4 ЖК «За ручьем». Здесь ведь очень важный момент: клиента подводить нельзя. Это вопрос доверия, вопрос репутации, которую выстраиваем уже полвека.

– Какие преимущества «ДСК-1» для клиентов особенно ярко проявились в 2022 году?

Наши преимущества лучше оценивать не по времени и уж тем более не по отдельности. Ну, разве что скорость строительства – здесь с «ДСК-1» вообще мало кто сравнится.

Мы не придумываем что-то одно, этого мало. Наоборот, исходим из собственного видения клиентом его личной, объемной территории комфорта, которую он может почувствовать, увидеть, даже потрогать. А это уже целый комплекс предложений. В «ДСК-1» покупатель выбирает квартиру не только с планировкой по выбору, но и чистовой отделкой самого высокого качества.

Плюс увеличенные окна, подключенная сантехника, подведенные коммуникации. Простой, но работающий принцип «заезжай, расставь мебель и живи». Это квартиры с отличным готовым ремонтом и возможностью реально сэкономить средства семейного бюджета, массу сил, времени и нервов. Ведь что такое ремонт? Минус год спокойной жизни, нескончаемая симфония перфораторов, цементная пелена перед глазами, ссоры и взвинченность в семье и масса прочих сомнительных радостей. А в квартире с готовым ремонтом – тишина, чистота, блеск идеально уложенной плитки и ламината. Людям все это очень хорошо знакомо, поэтому такой уважительный подход ценят. И процедура передачи квартир новоселам отработана до мелочей, быстро и четко. Это не мелочь, а одна из важных деталей целого.

И даже выходя из квартиры, человек видит чистые холлы, быстрые бесшумные лифты, современный интерьер подъезда с домашней обстановкой. То есть жителей не должно покидать ощущение комфорта на всей территории. На улице – специально спроектированные дворы, детские и спортивные площадки, все условия для выгула домашних животных, зелень, многоуровневое освещение. Очень востребованы безопасные дворы без машин, системы круглосуточного видеонаблюдения и контроля доступа. Важно, чтобы детсады, школы и вся инфраструктура для жизни тоже были в шаговой доступности. И мы это обеспечиваем.

Поэтому все перечисленное в комплексе создает именно ту настоящую комфортную среду, которая сегодня так нужна северянам, особенно семьям с детьми.

– Ваши пожелания клиентам, партнерам, коллегам, сотрудникам на Новый год?

В первую очередь – всем самые искренние пожелания мирного неба над головой, внутреннего спокойствия и душевного равновесия, размеренной жизни, которая позволит вам что-то планировать и осуществлять задуманное.

Всем нашим клиентам, партнерам, сотрудникам желаю здоровья, положительной энергии, добра и благополучия. И, конечно, стабильности и процветания каждой сургутской семье, нашей родной Югре и всей стране.