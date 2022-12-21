МТС и ООО «Жилищно-эксплуатационный сервис» внедрили систему дистанционного мониторинга на базе технологий интернета вещей, которая предотвратит несанкционированное проникновение на крыши домов в городе Радужном. Инновационное IoT-решение позволит обезопасить горожан от травм и оперативно сообщит диспетчерам о внештатных ситуациях.

МТС установила умные датчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT, на дверях чердачных помещений одного из многоэтажных домов в 9 микрорайоне. При попытке несанкционированного проникновения ответственным сотрудникам управляющей компании мгновенно приходит SMS-оповещение, после чего для проверки на место срабатывания сигнала отправляется выездная бригада.

«Крыши домов – это потенциальная опасность для детей и подростков, которые любят экстремальные прогулки и острые ощущения. В погоне за селфи и опасными развлечениями молодежь попутно наносит ущерб и порчу домовому имуществу. С использованием системы удаленного мониторинга от МТС нам удалось существенно сократить материальные и временные затраты на выезды бригад, исключить вызовы милиции, а главное - свести риски несчастных случаев к минимуму. В дальнейшем планируем масштабировать цифровое решение в 4, 5, 9 и 10 микрорайонах, которые мы обслуживаем. Надеемся, эти превентивные меры позволят еще больше усилить безопасность в микрорайонах и сделают жизнь горожан максимально комфортной», — рассказала директор ООО «Жилищно-эксплуатационный сервис» Наталья Петухова.

«Сегодня проблема безопасности волнует каждого жителя ХМАО. Ее успешно и эффективно решают цифровые технологии, которые внедряются в работу управляющих компаний, городских коммунальных служб. Датчики с применением технологий интернета вещей от МТС помогают предотвратить падения в люки, проникновения в подвалы, предупреждать незаконные действия взрослых и детей в общественных местах, транспорте. Наша задача сделать так, чтобы югорчане, где бы они не находились, чувствовали себя комфортно и в безопасности. Уверены, что наши технологичные решения будут востребованы во многих городах округа», — прокомментировал директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.